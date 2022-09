Đảm bảo an toàn giao thông đường sắt

Thực hiện Chỉ thị số 18, ngày 4.9.2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, Ban ATGT tỉnh cùng các ngành công an, giao thông vận tải và các địa phương có đường sắt đi qua đã triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm ATGT đường sắt, an toàn chạy tàu.

Lối đi tự mở băng qua đường sắt được thu hẹp cấm ô tô lưu thông ở Thăng Bình. Ảnh: T.C.T

Công an tỉnh đã phối hợp với ngành đường sắt ký kết và triển khai quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, ATGT đường sắt. Thông qua công tác tuyên truyền, hai ngành này đã vận động nhân dân tích cực tham gia bảo đảm ATGT đường sắt; bảo đảm an ninh trật tự tại các ga tàu.

Khảo sát hành lang trên tuyến đường sắt, kịp thời kiến nghị với chính quyền địa phương và ngành chức năng có biện pháp khắc phục những hạn chế gây mất ATGT. Qua kiểm tra 10 năm qua, lực lượng chức năng xử lý 863 trường hợp vi phạm ATGT đường sắt, xử phạt 279,9 triệu đồng.

Thực hiện Quyết định số 358 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt đề án đảm bảo trật tự ATGT và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt”, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2044, ngày 30.7.2020 về việc phê duyệt phương án đảm bảo ATGT tại các điểm giao cắt đường bộ với đường sắt. Đến nay, các đường ngang qua đường sắt đều được bố trí chốt gác hoặc hệ thống gác chắc, cảnh báo tự động.

Cùng với đó, Ban ATGT tỉnh phối hợp với Sở Giao thông vận tải, đơn vị quản lý đường sắt xây dựng 8 chốt gác tại 8 lối đi tự mở (đường ngang bất hợp pháp) từ nguồn kinh phí của tỉnh. Xây dựng 537m tường rào và đường gom để đóng 2 lối đi tự mở qua đường sắt thuộc địa bàn xã Tam Nghĩa (Núi Thành). Thu hẹp các lối đi tự mở còn lại không cho ô tô lưu thông, lắp đặt đầy đủ biển báo hiệu, phát quang tầm nhìn.

Ngoài việc thường xuyên kiểm tra việc chấp hành của người lao động khi làm nhiệm vụ, Chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình đã quán triệt đến các đơn vị xây dựng và thực hiện các biện pháp đảm bảo ATGT phù hợp từng thời điểm.

Phối hợp với các đơn vị đường sắt, lực lượng chức năng địa phương, Phòng Thanh tra an toàn II (Cục Đường sắt Việt Nam) kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang ATGT đường sắt. Phát thanh tuyên truyền, hướng dẫn Luật Đường sắt, các nghị định, thông tư liên quan đến trật tự ATGT đường sắt tại các ga Trà Kiệu (Duy Xuyên), Tam Kỳ, Núi Thành...