Đề nghị công an vào cuộc các vụ trộm cắp kết cấu hạ tầng giao thông

(QNO) - Sở GTVT vừa có văn bản gửi Công an Quảng Nam kiến nghị chỉ đạo công an các địa phương điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng trộm cắp tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, đồng thời tăng cường công tác phối hợp, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

Cấu kiện hộ lan mềm trên quốc lộ 14H qua Duy Xuyên bị mất trộm hộp đệm thép, bu lông, mắt phản quang. Ảnh: C.T

Phó Giám đốc Sở GTVT - ông Trần Ngọc Thanh cho biết, qua tuần tra, kiểm tra trên các tuyến đường bộ, trong vòng 4 tháng gần đây, ngành phát hiện nhiều tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ bị trộm cắp.

Như trên quốc lộ 14H, cầu Cẩm Kim qua địa bàn phường Thanh Hà (TP.Hội An) mất 11 tấm chắn rác tại các vị trí thoát nước mặt đường.

Đoạn từ lý trình km47+830 đến km49+800 (2 huyện Duy Xuyên và Nông Sơn) mất cấu kiện hộ lan mềm gồm 68 hộp đệm thép, 68 bu lông, 68 mắt phản quang.

Trên tuyến quốc lộ 14E, đoạn qua xã Phước Hiệp (huyện Phước Sơn) mất cấu kiện của hộ lan mềm gồm 17 hộp đệm thép, 17 mắt phản quan, 17 bộ bu lông.

Tuyến ĐT606, đoạn lý trình k56+700 - km58+400 thuộc xã A Xan (huyện Tây Giang) mất cấu kiện của hộ lan mềm gồm 8 tấm đầu và cuối, 32 bu lông.

Theo ông Trần Ngọc Thanh, việc trộm cắp cấu kiện của hộ lan mềm là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tài sản Nhà nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình giao thông, gây mất an toàn giao thông. Sở GTVT đã có nhiều văn bản kiến nghị công an tỉnh và công an các địa phương nơi xảy ra trộm cắp tài sản vào cuộc để điều tra, xử lý nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.