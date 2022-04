Duy Xuyên, Hiệp Đức siết chặt xử lý vi phạm quy định an toàn giao thông

Theo thông tin từ Ban An toàn giao thông (ATGT) huyện Duy Xuyên, 3 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến 1 người chết; so với cùng kỳ năm trước số vụ giảm 3, giảm 1 người chết, giảm 2 người bị thường. Trong thời gian này, Công an huyện đã lập biên bản 447 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ; tạm giữ 307 phương tiện; xử phạt hành chính 484 trường hợp với số tiền hơn 703 triệu đồng.

Ban ATGT huyện còn tuyên truyền cho nhân dân sống gần đường ngang, đường dân sinh có đường sắt đi qua về ý thức tuân thủ pháp luật, chú ý quan sát đảm bảo an toàn khi băng ngang đường sắt.

Đối với đường thủy nội địa, Tổ công tác liên ngành đã phối hợp với Công an huyện, cấp xã liên quan kiểm tra hoạt động của bến khách ngang sông, bến thủy nội địa, bến vận chuyển vật liệu, bến hàng hóa tự phát, phương tiện lưu thông và đã nhắc nhở, yêu cầu trong quá trình hoạt động phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Tại huyện Hiệp Đức, Ban ATGT huyện cho biết, trong quý 1 tại địa bàn huyện xảy ra 1 vụ tai nạn trên quốc lộ 14E (đoạn qua thị trấn Tân Bình) làm bị thương 2 người; so với cùng kỳ năm 2021 số vụ không tăng không giảm, giảm 1 người chết, tăng 1 người bị thương. Công an huyện lập biên bản 142 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt tiền 170 triệu đồng; công an các xã, thị trấn lập biên bản 135 trường hợp, phạt tiền 73,65 triệu đồng.

Thời gian tới, Ban ATGT huyện sẽ tham mưu UBND huyện ban hành đề án “Đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn huyện Hiệp Đức giai đoạn 2022 - 2026”; duy tu, bảo dưỡng, làm mới biển báo, gác chắn trong đường nội thị, ĐH, ĐX; xử lý chuyên đề vi phạm thay đổi thiết kế thành, thùng xe, chở hàng quá tải trọng, nồng độ cồn…; kiểm tra phương tiện thủy thô sơ dọc các sông, nhất là tuyến đường thủy từ cầu Hiệp Đức đi Trà Linh (xã Hiệp Hòa)...