Hơn 53,6 tỷ đồng thực hiện dự án di dời dân khẩn cấp các khu dân cư ở thị trấn Trà My

(QNO) - Dự án di dời dân khẩn cấp khu dân cư Tổ Đàng Nước, Tổ Đàng Bộ, Tổ Mậu Cà và các khu vực lân cận thị trấn Trà My (Bắc Trà My) được UBND tỉnh phê duyệt ngày 19/9 với tổng kinh phí hơn 53,6 tỷ đồng.

Năm 2023 – 2024, dự án sẽ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ di dời, đảm bảo điều kiện an toàn tính mạng, tài sản cũng như ổn định sản xuất cho các hộ dân đang sinh sống trong các khu vực sạt lở của thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My và các khu vực lân cận tại thời điểm hiện tại và trong thời gian đến.

Dự án thực hiện trên diện tích đất sử dụng khoảng 5,17ha; bao gồm tuyến đường giao thông, khu vực san nền, bể xử lý nước thải. Cụ thể, sẽ nâng cấp tuyến đường nội thị dài khoảng 1,8km; rộng 20,5m, mặt đường rộng 7,5m và hệ thống thoát nước; phần còn lại giải phóng mặt bằng để quản lý đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Đồng thời đầu tư san nền tại một số vị trí dọc theo hai bên tuyến đường giao thông với tổng diện tích khoảng 1ha để sắp xếp bố trí dân cư cùng các hạng mục phụ trợ khác như thoát nước mặt; hệ thống thu gom, xử lý nước thải; tường chắn gia cố mái taluy và các hạng mục phụ trợ khác.

UBND huyện Bắc Trà My (chủ đầu tư) được UBND tỉnh giao tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư từ nguồn vốn của dự án.

Dự án di dời dân khẩn cấp khu dân cư Tổ Đàng Nước, Tổ Đàng Bộ, Tổ Mậu Cà và các khu vực lân cận thị trấn Trà My có tổng mức đầu tư xây dựng hơn 53,6 tỷ đồng (ngân sách trung ương 50 tỷ đồng, ngân sách huyện Bắc Trà My hơn 3,6 tỷ đồng); trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 13,7 tỷ đồng, chi phí xây dựng hơn 32 tỷ đồng, còn lại là các chi phí khác.