Một số vị trí trụ cầu Câu Lâu cũ bị xói lở nghiêm trọng

(QNO) - Hôm nay 14/6/2023, Sở GTVT Quảng Nam đã có văn bản gửi UBND huyện Duy Xuyên, UBND thị xã Điện Bàn cùng Công an huyện Duy Xuyên, Công an thị xã Điện Bàn về việc đảm bảo an toàn cho cầu và các phương tiện lưu thông qua cầu Câu Lâu cũ.

Cầu Câu Lâu cũ đóng vai trò quan trọng trong kết nối lưu thông giữa Điện Bàn với Duy Xuyên. Ảnh: T.C.T

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2914 ngày 15/5/2023 về việc tổ chức giao thông, sửa chữa, kiểm định và thử tải đảm bảo an toàn lưu thông trên cầu Câu Lâu cũ, UBND thị xã Điện Bàn và UBND huyện Duy Xuyên đã tổ chức cắm biển giới hạn tải trọng qua cầu Câu Lâu cũ dưới 5 tấn.

Tuy nhiên, theo quan sát, một số phương tiện vẫn còn lưu thông qua cầu vượt quá tải trọng cho phép. Hơn nữa, qua khảo sát sơ bộ thì một số vị trí trụ cầu nơi lòng sông bị xói lở nghiêm trọng (có vị trí xói lở sâu từ 5 - 7m), nguy cơ mất an toàn giao thông cao khi phương tiện vượt quá tải trọng lưu thông qua cầu.

Nhằm hạn chế tác động của các phương tiện qua cầu Câu Lâu cũ sẽ khiến cầu tiếp tục hư hỏng, đồng thời đảm bảo an toàn cho cầu và các phương tiện lưu thông trong thời gian chờ thực hiện các thủ tục để sửa chữa, kiểm định, thử tải, Sở GTVT Quảng Nam đã đề nghị UBND thị xã Điện Bàn, UBND huyện Duy Xuyên, Công an thị xã Điện Bàn và Công an huyện Duy Xuyên tiếp tục thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức và nhân dân được biết, có kế hoạch vận chuyển đi lại phù hợp.

Vị trí lan can bằng bê tông cốt thép bị đổ sập phải làm lan can tạm. Ảnh: T.C.T

Cùng với đó, hai địa phương bố trí lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát thường xuyên phương tiện lưu thông qua cầu đảm bảo tải trọng dưới 5 tấn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm cho đến khi thực hiện xong công tác kiểm định và sửa chữa (Sở GTVT sẽ thông báo thời gian và giới hạn tải trọng mới).

Như Báo Quảng Nam đã thông tin, ngày 13/5/2023, vị trí nhịp số 8 tính từ mố phía Nam xảy ra sự cố trụ lan can và tay vịn phía đông bị nứt gãy hoàn toàn với chiều dài 11,5m. Một số nhịp có vết nứt dọc tim cầu (do hỏng liên kết ngang) gây mất an toàn giao thông; trụ cầu thứ 8 (tính từ Bắc vào Nam) bị lún khoảng 30cm; bê tông lề bộ hành, lan can tay vịn bị bong tróc, lộ cốt thép đã hoen rỉ. UBND tỉnh đã giao Sở GTVT khẩn trương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức kiểm tra, kiểm định, thử tải để xác định tải trọng giới hạn thông xe.

Sở GTVT chịu trách nhiệm khảo sát, thiết kế sửa chữa lan can, lề bộ hành; sửa chữa hệ liên kết ngang để khắc phục vết nứt dọc tim cầu và các nội dung sửa chữa, khắc phục khác sau khi có kết quả kiểm định, thử tải để xác định tải trọng giới hạn thông xe.

Để phục vụ nghiên cứu sửa chữa, ngày 22/5 vừa qua, Sở GTVT có văn bản gửi UBND huyện Duy Xuyên đề nghị cho mượn toàn bộ hồ sơ cầu Câu Lâu cũ mà huyện đã nhận để quản lý vào năm 2008, song đến ngày 14/6/2023, Sở GTVT cho hay địa phương vẫn chưa bàn giao do chưa tìm ra hồ sơ liên quan.