Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng quốc lộ 14E

(QNO) - Ngày 6/10, đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 đi kiểm tra thực tế, họp chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E tại các huyện Thăng Bình, Phước Sơn.

Làm việc với huyện Thăng Bình, đồng chí Lê Văn Dũng biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của địa phương trong việc giải quyết vướng mắc về công tác GPMB cho dự án; đồng thời đề nghị thời gian đến cần tiếp tục tập trung tháo gỡ ách tắc tại những vị trí mặt bằng bàn giao theo kiểu “da beo”. Các xã kiểm tra thật kỹ những vị trí đất công ích 5% báo cáo cụ thể cho huyện, huyện báo cáo cho UBND tỉnh để chỉ đạo Sở TN-MT tham mưu, hướng dẫn thực hiện.Về hồ sơ đánh giá tác động môi trường của khu dân cư dự kiến tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng, đồng chí Lê Văn Dũng yêu cầu huyện Thăng Bình phải hoàn thành chậm nhất trước ngày 15/11. Sở TN-MT sau khi nhận được hồ sơ cần nhanh chóng thẩm định, phê duyệt hoàn thành trong tháng 11 năm nay.

[CLIP] - Đoàn công tác kiểm tra thực tế hiện trường GPMB tại Thăng Bình:

Đối với trường hợp khi thi công trên đất 5%, người dân cản trở thì nhà thầu và chủ đầu tư phối hợp với địa phương lập biên bản sự việc. Nhiều lần như vậy mà người dân tiếp tục chống đối, huyện phải ban hành kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự để giữ sự nghiêm minh của pháp luật.

Bí thư Huyện ủy Thăng Bình - ông Phan Công Vỹ nêu những vướng mắc và quyết tâm của địa phương trong công tác GPMB. Ảnh: C.T

Tại hội trường xã Phước Hiệp, đoàn công tác đã làm việc với huyện Phước Sơn về những “điểm nghẽn” trong GPMB dự án. Đồng chí Lê Văn Dũng yêu cầu cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, khu dân cư phải tiếp tục tập trung cao độ GPMB cho công trình trọng điểm quốc gia này. Kiểm điểm trách nhiệm đơn vị, cá nhân nào thiếu sâu sát, không tích cực trong thực thi nhiệm vụ.