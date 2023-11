Quốc lộ 40B: Cần nâng cấp đồng bộ

Dù nhiều đoạn đã được đầu tư nâng cấp nhưng do lưu lượng phương tiện gia tăng, quốc lộ 40B lại bị hư hỏng nặng nhiều vị trí, nhất là đoạn qua địa phận Bắc Trà My - Nam Trà My. Chính vì vậy, việc khắc phục cần đồng bộ để đảm bảo an toàn giao thông lâu dài.

Mặt đường láng nhựa qua Nam Trà My đã bong tróc, trồi đất đá lởm chởm. Ảnh: C.T

Tiếp tục đầu tư

Với chiều dài hơn 209km, quốc lộ (QL) 40B có đầu tuyến tại xã Tam Thanh (TP.Tam Kỳ) đi qua các huyện Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My của Quảng Nam, đến các huyện Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi (Kon Tum).

Đáng chú ý, đoạn Tam Kỳ qua Nam Trà My lên giáp địa phận huyện Tu Mơ Rông thuộc dự án đường Nam Quảng Nam giai đoạn I được đầu tư từ nguồn trái phiếu chính phủ đã đưa vào khai thác từ năm 2011. Các tuyến tránh Tiên Kỳ (Tiên Phước), Trà My (Bắc Trà My) và Tắc Pỏ (Nam Trà My) cũng lần lượt đưa vào sử dụng.

Trước sự gia tăng nhanh của phương tiện đi trên QL40B để vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, năm 2019, Bộ GTVT cho triển khai thi công dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối QL1 đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và đường ven biển tỉnh Quảng Nam (thuộc tuyến QL40B).

Công trình bắt đầu từ nút giao với đường Võ Chí Công tại địa phận Tam Kỳ, đến nút giao cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (xã Tam Thái, Phú Ninh) dài hơn 12km. Đặc biệt, bằng nguồn lực của tỉnh, dự án nâng cấp, mở rộng QL40B đoạn từ đường vào tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Phú Ninh) đến đường tránh thị trấn Tiên Kỳ dài hơn 17km đã hoàn thành vào cuối năm 2021.

Phó Giám đốc Sở GTVT - ông Trần Ngọc Thanh cho biết, ngày 19/7/2023, UBND tỉnh đã khởi công dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam. QL40B sẽ có thêm hơn 18km được mở rộng, kết nối thuận lợi từ thị trấn Tiên Kỳ lên đến thị trấn Trà My. Cục Đường bộ Việt Nam bố trí vốn để Sở GTVT triển khai các hạng mục bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ và khắc phục hậu quả của mưa bão.

Điển hình như năm nay, Cục Đường bộ Việt Nam cho sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường, thảm bê tông nhựa một số đoạn qua Nam Trà My với tổng chiều dài hơn 5,3km.

Cùng với đó, sửa chữa hệ thống thoát nước, lề gia cố, hệ thống an toàn giao thông (biển báo, hộ lan mềm, gương cầu lồi, tiêu dẫn hướng, sơn tim đường…). Ngoài ra, còn cho khắc phục hư hỏng mặt đường dài tổng cộng hơn 3,8km; sửa chữa rãnh dọc, cống và lắp đặt bổ sung hệ thống an toàn giao thông tại Bắc Trà My.

Cần giải pháp căn cơ

Lưu thông trên QL40B từ Tam Kỳ lên Phú Ninh, người tham gia giao thông dễ dàng nhận ra nhiều đoạn chưa hoàn thiện mặt đường, một số vị trí trở thành “ổ gà” và sình lún mặc dù dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối QL1 đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và đường ven biển tỉnh Quảng Nam đã kết thúc.

Nguyên nhân là ách tắc mặt bằng thi công công trình kéo dài, Bộ GTVT đã gia hạn tiến độ nhiều lần, song Tam Kỳ, Phú Ninh vẫn chưa tháo gỡ hết vướng mắc, nên bắt buộc phải cho kết thúc dự án. Ngày 31/5/2023, Sở GTVT đã tiếp nhận hơn 11km trên tuyến này để quản lý.

Ông Trần Ngọc Thanh cho biết, dự án nêu trên đã kết thúc nhưng nhiều đoạn chưa hoàn thiện theo hồ sơ thiết kế được duyệt, nhiều vị trí vẫn giữ nguyên hiện trạng đường cũ. Phạm vi mặt đường cũ mà dự án chưa thảm bê tông nhựa dài khoảng 2,2km.

Trước mắt để vá “ổ gà”, xử lý sình lún, ngành chức năng đã kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam bố trí kinh phí bổ sung phục vụ bảo dưỡng thường xuyên. Vừa qua, Tam Kỳ đã đề nghị tiếp tục triển khai hoàn thiện dự án, nhưng Bộ GTVT chưa đồng ý. Song để tiếp tục thi công, các địa phương cần bảo vệ tốt hiện trạng, giải phóng xong mặt bằng, không thì sẽ lặp lại điệp khúc “ách tắc kéo dài”.

Đoạn QL40B từ thị trấn Trà My (huyện Bắc Trà My) và địa phận Nam Trà My, mặt đường chật hẹp, tồn tại nhiều khúc cong cua “cùi chỏ” che khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đơn vị quản lý QL40B đoạn Nam Trà My (Công ty CP Xây dựng giao thông Quảng Nam) cho hay, thống kê trên tuyến có khoảng 71 khúc cong cua nguy hiểm, rất cần được cải tạo toàn diện.

Đặc biệt, nền và mặt đường qua các xã Trà Don và Trà Nam (giáp Tu Mơ Rông) bị hư hỏng rất nặng. Mặt đường láng nhựa bị xuống cấp tại 31 vị trí. Nửa mặt đường đoạn qua xã Trà Nam bị tắc do đất đá từ taluy dương sạt lở xuống từ mùa mưa bão năm 2014 chưa thể khắc phục hoàn toàn.

QL40B đoạn Bắc Trà My - Nam Trà My chưa được cải tạo, mở rộng đồng bộ đã ảnh hưởng đáng kể đến việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là Nam Trà My. Tình trạng hư hỏng nền mặt đường, sạt lở và tồn tại nhiều khúc cong cua “cùi chỏ” tiềm ẩn mất an toàn giao thông cao.

Việc sửa chữa thường xuyên bằng cách “vá”, dọn cỏ, vét mương… chỉ là giải pháp tạm thời. Công trình sửa chữa định kỳ sử dụng phương án thâm nhập nhựa và láng nhựa, nếu sửa chữa lớn chỉ có tuổi thọ 10 năm và sửa chữa vừa là 4 năm.

Trong khi đó, mặt đường đoạn qua Nam Trà My ít nhất đã láng nhựa cách đây 12 năm, như vậy đã hết tuổi thọ sử dụng. Thế nên, mặt đường hư hỏng đồng loạt, nhiều vị trí đá nền trồi lên lởm chởm, gồ ghề.

Do đó, bên cạnh bảo dưỡng thường xuyên và triển khai các công trình bảo trì định kỳ, cần bố trí nguồn lực để cải tạo, nâng cấp QL40B đoạn qua Nam Trà My nhằm phát huy hiệu quả trục ngang kết nối từ ven biển, lên đường Hồ Chí Minh tại địa phận Kon Tum.