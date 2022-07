Ra quân tổng kiểm tra an toàn đường thủy nội địa

(QNO) - Bắt đầu từ tuần này, Tổ kiểm tra liên ngành đường thủy nội địa (ĐTNĐ) của tỉnh ra quân tổng kiểm tra, kiểm soát công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông ĐTNĐ trên địa bàn tỉnh.

Tổ liên ngành kiểm tra bến Cù Lao Chàm. Ảnh: C.T

Những ngày qua, tổ liên ngành gồm các lực lượng chính là Thanh tra Sở GTVT, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh, Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (Sở GTVT), Đoạn Quản lý ĐTNĐ (Sở GTVT), Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Chi cục Đăng kiểm số 4 (Cục Đăng kiểm Việt Nam) cùng đại diện các Đồn Biên phòng Cửa Đại, Cù Lao Chàm... tiến hành kiểm tra, rà soát tại địa bàn TP.Hội An.

Một thành viên tổ liên ngành cho biết, tổ đã kiểm tra bến Cửa Đại, bến Bạch Đằng, bến Nguyễn Hoàng, bến Sông Hoài và bến tự phát tại đảo Ga Mi. Cùng với đó, rà soát phương tiện thủy thô sơ, làm việc với Nghiệp đoàn Ghe bơi Sông Hoài.

[CLIP] - Kiểm tra, nhắc nhở chủ phương tiện cấp SI tuân thủ pháp luật:

Your browser does not support the video tag.

Hôm qua 13.7, Tổ kiểm tra liên ngành ĐTNĐ xuất phát ra xã đảo Tân Hiệp tiếp tục thực thi nhiệm vụ được giao. Tại xã đảo đã tổ chức tuyên truyền, phát tờ gấp phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông ĐTNĐ cho chủ phương tiện, người lái và nhân dân.

Đồng thời kiểm tra bến hành khách Cù Lao Chàm về giấy phép hoạt động, kết cấu hạ tầng bến, điều kiện an toàn, trang thiết bị tại bến, công tác phòng cháy chữa cháy, báo hiệu ĐTNĐ, nội quy tại bến, thiết bị camera ghi hình tại nơi lên xuống phương tiện và nhiều nội dung khác.

Ban Quản lý bến thủy nội địa Cù Lao Chàm và cán bộ biên phòng kiểm soát phương tiện ra vào. Ảnh: C.T

Ngoài ra, tổ còn kiểm tra tình hình hoạt động của bến Tân Hiệp. Bến này hiện không có phương tiện hoạt động vận chuyển khách, ngày 7.3.2022 giấy phép cũng đã hết hiệu lực. Lực lượng chức năng đã làm việc với Ban Quản lý bến thủy nội địa Cù Lao Chàm (trực thuộc UBND xã Tân Hiệp) nhằm xác nhận tình hình của bến Tân Hiệp.

Làm việc với UBND xã Tân Hiệp, Ban Quản lý bến thủy nội địa Cù Lao Chàm và nhiều hộ dân có phương tiện cấp SI tại hiện trường, tổ liên ngành lắng nghe tâm tư, lo lắng của người dân quanh câu chuyện mưu sinh, việc khó khăn trong chuyển đổi sang phương tiện cấp SB. Người dân đã kiến nghị địa phương có văn bản đề xuất lên các cấp, các ngành chức năng để tạo điều kiện cho họ có một lộ trình chuyển đổi dần.

[CLIP] - Tổ kiểm tra liên ngành làm việc với địa phương, người dân:

Your browser does not support the video tag.

Ghi nhận ý kiến của người dân, tổ liên ngành đề nghị địa phương quan tâm, sớm có văn bản trình lên cấp có thẩm quyền. Đồng thời khuyến cáo, trong khi chờ giải quyết, người dân phải tuân thủ các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông ĐTNĐ và thực hiện nghiêm cam kết đã ký.

Kiểm soát phương tiện tại bến Cù Lao Chàm. Ảnh: C.T

Chánh Thanh tra Sở GTVT - ông Trương Văn Sơn, Tổ trưởng Tổ kiểm tra xem giấy tờ của chủ phương tiện. Ảnh: C.T

Phát tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông ĐTNĐ. Ảnh: C.T

Tổ kiểm tra làm việc với địa phương về thực trạng hoạt động của bến Tân Hiệp. Ảnh: C.T

Làm việc với chủ tàu cấp SI về hoạt động của phương tiện. Ảnh: C.T

Tổ trao đổi với địa phương và người dân về quy định pháp luật ĐTNĐ. Ảnh: C.T