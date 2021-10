Sạt lở, ngập sâu gây tắc lưu thông nhiều tuyến đường huyết mạch

Bắc Trà My giao thông chia cắt do nước dâng, Thủy điện sông Tranh 2 điều tiết xả lũ 350 - 2.000m3/s

NGUYỄN BÌNH | 23/10/2021 - 12:23

(QNO) - Mưa lớn liên tục từ đêm qua đến nay (23.10), tại vùng núi Trà My nước lũ các sông, suối dâng lên nhanh. Lúc 11h trưa nay, toàn bộ các tuyến giao thông tại huyện Bắc Trà My đều bị chia cắt do các cầu ngầm bị nước lũ băng qua và ngập sâu.