Tiếp tục thanh tra dự án đất đai tại thị xã Điện Bàn

Ngày 20.10, tại Ban Tiếp dân tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10.2021 của UBND tỉnh.

Quang cảnh buổi tiếp dân định kỳ tháng 10.2021 của UBND tỉnh. Ảnh: N.Đ

Kết nối trực tuyến với điểm cầu UBND thị xã Điện Bàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tiếp, nghe đại diện người mua đất dự án Khu dân cư An Cư 1 của chủ đầu tư Công ty CP Bách Đạt An và dự án Khu đô thị phức hợp Hà My của chủ đầu tư Công ty CP Phức hợp Hà My phản ánh việc chưa được nhận “sổ đỏ” như đã cam kết.

Đồng thời kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc cơ quan chức năng và chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xử lý các tồn tại vướng mắc để sớm cấp “sổ đỏ” cho người mua đất.

Theo UBND thị xã Điện Bàn, như nhiều dự án trên địa bàn, hai dự án trên cũng rơi vào trình trạng mất hiện trạng đất đai và đang được chỉ đạo thanh tra.

Ông Đoàn Ngọc Viên - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn cho biết, dự án An Cư 1 có diện tích gần 5,5ha, UBND tỉnh đã giao đất đợt 1 gần 4,3ha. Có 23 hộ và 1 tổ chức bị ảnh hưởng đất ở; trong đó có 14 hộ đã được phê duyệt phương án bồi thường.

Trung tâm có công văn đề nghị chủ đầu tư chuyển tiền để chi trả bồi thường nhưng chủ đầu tư chưa thực hiện. Còn 9 hộ và 1 tổ chức còn lại chưa thống nhất.

Dự án Khu đô thị phức hợp Hà My có diện tích khoảng 5ha, có 97 hộ và 1 tổ chức bị ảnh hưởng. Đến nay, đã bàn giao cho chủ đầu tư 3,1/3,3ha đã được phê duyệt giao đất của UBND tỉnh (đợt 1).

Còn 13/80 hộ bị ảnh hưởng nhưng không chịu nhận tiền theo phương án bồi thường đã được phê duyệt ở đợt 1 này. Trong quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư vận động chi trả trước cho 10 dân/20 hộ không nằm trong phê duyệt đợt 1 và san lấp làm mất hiện trạng.

“Cả hai dự án nêu trên đều mất hiện trạng đất đai. Hiện nay UBND thị xã ban hành quyết định thanh tra theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh” - ông Viên cho biết.

Trao đổi với các hộ dân, theo bà Trịnh Thị Thanh Hải - Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, việc cấp “sổ đỏ” chỉ được thực hiện khi toàn bộ dự án hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng. Song, để tạo điều kiện cho chủ đầu tư và người dân, UBND tỉnh thống nhất xem xét cấp “sổ đỏ” với các block hoàn thành cơ sở hạ tầng và các nghĩa vụ liên quan.

Đối với diện tích đất UBND tỉnh đã giao cho chủ đầu tư như nêu trên, muốn được cấp “sổ đỏ” cũng phải hoàn thành cơ sở hạ tầng, chứ không thể làm đến đâu cấp “sổ đỏ” đến đấy. “Hai dự án trên đang tổ chức thanh tra. Việc tiến hành các thủ tục tiếp theo hay không phải chờ kết luận thanh tra của thị xã Điện Bàn” - bà Hải nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho biết, đến nay đã tiến hành thanh tra 12/23 dự án đất đai tại thị xã Điện Bàn và có báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiến hành thanh tra 11 dự án còn lại. Hai dự án nêu trên nằm trong 11 dự án mất hiện trạng và cần phải tiến hành thanh tra khẩn trương theo đúng kết luận chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

“Điện Bàn khẩn trương thanh tra công tác giải phóng mặt bằng và các nội dung liên quan đến giải phóng mặt bằng. UBND tỉnh giao cơ quan Thanh tra tỉnh phối hợp tích cực về chuyên môn nghiệp vụ, con người nhằm hỗ trợ Điện Bàn thực hiện thanh tra đối với hai dự án này…” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân nói.