Tìm phương án sửa chữa cầu Câu Lâu cũ

Chưa tìm ra hồ sơ của cầu Câu Lâu cũ

N.B | 02/06/2023 - 09:05

Báo Quảng Nam đã phản ánh, ngày 13/5/2023, vị trí nhịp số 8 tính từ mố phía Nam xảy ra sự cố trụ lan can và tay vịn phía đông bị nứt gãy hoàn toàn với chiều dài 11,5m. Sở GTVT cho biết, một số nhịp có vết nứt dọc tim cầu (do hỏng liên kết ngang) gây mất an toàn giao thông; trụ cầu thứ 8 (tính từ Bắc vào Nam) bị lún khoảng 30cm; bê tông lề bộ hành, lan can tay vịn bị bong tróc, lộ cốt thép đã hoen rỉ.