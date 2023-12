Tuyến ĐH6b.DX nối từ đường Võ Chí Công đi khu tái định cư Duy Hải (Duy Xuyên): Gia hạn 3 lần vẫn chưa xong!

(QNO) - Dự án tuyến ĐH6b.DX nối từ đường 129 cũ (nay là đường Võ Chí Công) đi Khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 1) dài khoảng 3km, sau nhiều năm thi công và gia hạn thời gian, đến nay vẫn chưa hoàn thành gây bức xúc cho người dân.

Đoạn đường ĐH6b.DX điểm giao nhau với đường thanh niên. Ảnh: PHAN VINH

Người dân bức xúc

Nhà ông Nguyễn Văn Ba (SN 1954, thôn Tây Sơn Đông, xã Duy Hải, Duy Xuyên) có quán cà phê nằm ở ngã tư giao nhau giữa tuyến ĐH6b.DX và đường Thanh niên. Từ năm 2021, khi dự án tuyến ĐH6b.DX nối từ đường Võ Chí Công đi Khu tái định cư (TĐC) Duy Hải (giai đoạn 1) có chiều rộng lòng đường 20,5m với dải phân cách rộng 2m, lề đường mỗi bên hơn 6m, triển khai thi công, ông Ba và người dân địa phương biết tiến độ thi công dự án chưa tới 1 năm sẽ xong nên rất phấn khởi.

Tuy nhiên, đến nay, đã gần 3 năm dự án vẫn dở dang, các đoạn đường đầu tư không đồng bộ, còn nhiều điểm chưa được thi công. Ngay tại khu vực trước quán cà phê của ông Ba, mùa mưa lầy lội, mùa nắng thì bụi bặm.

[VIDEO] - Ông Nguyễn Văn Ba phản ánh những tồn tại của dự án:

Your browser does not support the video tag.

"Đoạn đường này làm quá lâu, khúc được, khúc mất, không có điện đường. Trẻ em đi học, công nhân chiều đi làm về qua lại đây rất nguy hiểm. Nên chúng tôi mong nhà nước sớm hoàn thành dự án, đồng bộ các công trình phụ như đã thông tin trước đây thì người dân mới hết hoang mang" - ông Ba nói.

Nhiều đoạn đoạn của dự án chưa thi công trong nhiều năm nay. Ảnh: PHAN VINH

Ông Hồ Nhảy (SN 1949, thôn Tây Sơn Đông, xã Duy Hải, Duy Xuyên) cho rằng, đoạn đường ngắn nhưng thi công từ 2021 đến nay chưa hoàn thiện khiến người dân ở đây rất bức xúc. Một tuyến đường thi công mà có tới 5 điểm chưa hoàn thành như nút thắt cổ chai. Hạ tầng không đồng bộ cũng khiến cho việc lưu thông của người dân gặp khó khăn, rình rập nguy cơ tai nạn.

[VIDEO] - Ông Hồ Nhảy lo ngại về tình trạng mất an toàn giao thông:

Your browser does not support the video tag.

"Mới hôm qua (ngày 25/12) đây thôi, xóm tôi có ông Quảng đi về tới đoạn đang làm bị tai nạn, cái xe bể hết nhưng may người không hề hấn chi. Tuyến đường xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông, đã có người bị gãy chân, gãy tay. Vì vậy, tôi mong muốn nhà nước sớm hoàn thành con đường để bà con đi lại yên tâm" - ông Nhảy cho biết.

3 lần xin gia hạn vẫn dở dang

Theo ông Trần Văn Siêm - Phó Chủ tịch UBND xã Duy Hải, dự án tuyến ĐH6b.DX nối từ đường Võ Chí Công đi khu TĐC Duy Hải (giai đoạn 1) qua địa bàn xã do Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, triển khai thi công từ năm 2021 đến nay.

Góc nhìn dự án từ trên cao. Ảnh: PHAN VINH

Công trình gồm 2 làn đường, có dải phân cách ở giữa, có lề đường, đèn chiếu sáng. Đến nay, các đơn vị thi công đang cố gắng thông tuyến 1 làn. Tuy nhiên, việc lưu thông đi lại cũng khó khăn, mất an toàn giao thông.

Ông Siêm kiến nghị: "Địa phương đề nghị chủ đầu tư sớm thi công hoàn thiện tuyến đường. Và đây cũng là mong mỏi của người dân trong Khu TĐC Duy Hải vì hiện chưa có tuyến đường thông suốt từ các tuyến đường lớn vào khu này. Dịp Tết Nguyên đán sắp tới, mong chủ đầu tư sớm hoàn thành để đảm bảo đi lại cho người dân".

[VIDEO] - Phó Chủ tịch UBND xã Duy Hải Trần Văn Siêm thông tin về dự án:

Your browser does not support the video tag.

Ngày 22/12, UBND huyện Duy Xuyên có buổi làm việc với Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh về việc bồi thường giải phóng mặt bằng 2 dự án: Đường nối Khu dân cư Duy Hải lên cầu Trường Giang và tuyến ĐH6.DX nối từ đường Võ Chí Công đi Khu TĐC Duy Hải (giai đoạn 1).

Theo đó, liên quan tới tuyến từ đường Võ Chí Công đến Khu TĐC Duy Hải còn vướng mặt bằng của hộ ông Trần Văn Cu và bà Nguyễn Thị Na, đoạn Km0+240 - Km0+340 do chưa bố trí được TĐC và đang lập lại phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và TĐC nên sẽ bàn giải quyết dứt điểm trong tháng 4/2024. Ngoài ra, dự án còn vướng tại Km1+815 - Km1+970 của các hộ tộc Lê và Km2+100 - Km2+710 bổ sung 3.892m2 phía Nam đường.

Công trình vừa thi công 6m mặt đường đoạn giao nhau với đường Thanh niên. Ảnh: PHAN VINH

Trước đó, ngày 8/12, Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã có Tờ trình số 1731/TTr-BQLGT gửi UBND tỉnh và Sở GTVT về việc xem xét phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Tuyến DX6.DX nối từ Võ Chí Công đi Khu TĐC Duy Hải (giai đoạn 1).

Cụ thể, tình hình thi công xây dựng dự án đã xong mặt đường bê tông ở các vị trí bàn giao mặt bằng. Giá trị xây lắp thực hiện đến thời điểm lập tờ trình là 29,1/48,84 tỷ đồng, đạt khoảng 60% giá trị. Để tiếp tục đầu tư xây dựng, hoàn thiện tuyến đường, phát huy hiệu quả đầu tư, mục tiêu của dự án, Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh trình phê duyệt thời gian thực hiện dự án đến năm 2024.

Dự kiến, tháng 6/2024 dự án sẽ hoàn thành. Ảnh: PHAN VINH

Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh cho biết, dự án Tuyến ĐH6.DX nối từ đường Võ Chí Công đi Khu TĐC Duy Hải (giai đoạn 1) do liên danh Công ty CP Xây dựng Quang Đại Việt và Công ty TNHH Xây dựng Nghĩa Thành thi công.

Tiến độ thi công dự án Tuyến ĐH6.DX nối từ đường Võ Chí Công đi Khu TĐC Duy Hải (giai đoạn 1) là 6 tháng, tuy nhiên, vì vướng công tác giải phóng mặt bằng nên đơn vị này đã 3 lần xin gia hạn. Dự kiến, sau khi địa phương bàn giao toàn bộ mặt bằng cho dự án, tháng 6/2024, dự án này sẽ hoàn thành.