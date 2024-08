Nông nghiệp Giống lúa ĐT68 cho năng suất hơn 70 tạ/ha tại Thăng Bình (QNO) - Sáng 22/8, tại xã Bình Quý (Thăng Bình), Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Đồng Tâm (tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả mô hình sản xuất giống lúa mới ĐT68.

Nông dân tham quan mô hình trình diễn giống lúa ĐT68 tại xã Bình Quý (Thăng Bình). Ảnh: T.N

Vụ hè thu 2024, Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Đồng Tâm phối hợp Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Quý 2 (xã Bình Quý) sản xuất thử nghiệm diện rộng với diện tích 6ha giống lúa thuần ĐT68.

Qua sản xuất cho thấy, giống lúa ĐT68 phát triển tốt, thời gian sinh trưởng 90 - 95 ngày; lúa cứng cây, sạch sâu bệnh; bông lúa to, hạt xếp sít, sáng hạt và no; cuối vụ năng suất lúa đạt hơn 70 tạ/ha, cao vượt trội so với các ruộng lúa đối chứng xung quanh.

Giống lúa ĐT68 cho năng suất hơn 70 tạ/ha. Ảnh: T.N

Ông Trần Văn Hải - Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Đồng Tâm cho biết, ĐT68 là giống lúa thuần được Cục Trồng trọt - Bộ NN&PTNT công nhận lưu hành từ tháng 2/2024.

Vụ hè thu 2023, đông xuân 2023 - 2024 và hè thu 2024, công ty đã phối hợp trồng khảo nghiệm và sản xuất thử tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như Phú Ninh, Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Đại Lộc...

[VIDEO] - Nông dân tham quan mô hình trình diễn giống lúa ĐT68:

Qua đánh giá, tất cả điểm sản xuất thử nghiệm diện rộng đều cho kết quả khả quan, được người dân đánh giá cao với nhiều ưu điểm như: lúa cứng cây, cây cao từ 95 - 115cm, ít nhiễm sâu bệnh, cho hạt gạo đẹp, cơm ngon - trắng - mềm - dai, tỷ lệ xay xát đạt hơn 70%, phù hợp với cơ cấu mùa vụ tại Quảng Nam.