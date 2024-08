Nông nghiệp Nông dân xã Bình Quý liên kết mở rộng diện tích trồng ớt (QNO) - Chiều 1/8, Hội Nông dân xã Bình Quý (Thăng Bình) tổ chức ra mắt mô hình chi hội nghề nghiệp trồng ớt trên địa bàn xã với 17 thành viên.

Hội Nông dân huyện Thăng Bình trao quyết định thành lập mô hình chi hội nghề nghiệp trồng ớt. Ảnh: GIANG BIÊN

Trước đó, HTX Nông lâm Quảng Nam liên kết với 17 nông dân xã Bình Quý thực hiện Dự án liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm đối với cây ớt.

Diện tích sản xuất theo dự án là 17.250m2, mật độ 1.000 cây/sào với giá thu mua 18 nghìn đồng/kg. Thời gian trồng trọt từ tháng 1 đến tháng 8/2024, thu hoạch từ 6 đến 8 tháng.

Qua hơn 7 tháng vừa trồng vừa thu hoạch, trừ các chi phí, bình quân mỗi thành viên tham gia dự án thu được 15 triệu đồng/sào ớt. Lợi nhuận cao gấp 4 lần so với cây đậu phụng, gấp 5 lần so với cây lúa, gấp 2 lần so với cây mía.

Sau khi ớt được thu hoạch, HTX Nông lâm Quảng Nam thu mua toàn bộ sản phẩm. Nếu gặp rủi ro trong sản xuất sẽ có những chính sách hỗ trợ kịp thời để chia sẻ với nông dân.

Hội nông dân cơ sở tham quan mô hình trồng ớt tại xã Bình Quý. Ảnh: GIANG BIÊN

Tại buổi ra mắt mô hình chi hội nghề nghiệp trồng ớt, Hội Nông dân huyện Thăng Bình và xã Bình Quý đã trao quyết định thành lập và nội dung hoạt động của chi hội theo nguyên tắc “5 tự, 5 cùng”.

Chi hội tiếp tục phát triển hội viên, liên kết với HTX Nông lâm Quảng Nam để mở rộng diện tích, quy mô sản xuất góp phần giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng cho nông dân địa phương.