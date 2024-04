An ninh trật tự Giữ an toàn đường bộ vùng Tây Quảng Nam Tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm đang là giải pháp được lực lượng cảnh sát giao thông duy trì ở các tuyến đường trọng điểm khu vực miền núi vùng Tây Quảng Nam, góp phần đảm bảo an toàn đường bộ khu vực này.

CSGT tăng cường lực lượng chốt chặn, tuần tra trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua thị trấn Prao (Đông Giang). Ảnh: T.C

Áp lực lên hạ tầng giao thông

Giữ vai trò khá quan trọng trong việc kết nối miền núi phía tây Quảng Nam với các địa phương đồng bằng, giữa Quảng Nam với Tây Nguyên và các tỉnh lân cận, trong đó có Sê Kông (Lào), hệ thống các tuyến quốc lộ (QL) phía tây của tỉnh có lưu lượng phương tiện ngày càng tăng.

Bắt đầu vào mùa nắng nóng, các công trình xây dựng cơ bản, dân sinh cũng “rục rịch” vào mùa, gia tăng nhu cầu vận chuyển vật liệu xây dựng và nhiều mặt hàng khác.

Trong khi đó, QL14D với cửa khẩu Đắc Tà Oọc đang là tuyến thông thương nhiều mặt hàng từ phía bên kia biên giới về cảng Đà Nẵng và các cảng hàng hóa khác, với lưu lượng xe chở hàng khá lớn. Việc hạn chế tải trọng hầu như chưa được áp dụng ở những tuyến huyết mạch này.

Các hành vi vi phạm tốc độ, tải trọng, nồng độ cồn đều bị xử lý nghiêm. Ảnh: Một phương tiện vi phạm tốc độ trên đường Hồ Chí Minh.

Đáng chú ý, hạ tầng của các tuyến QL nêu trên, kể cả đường Hồ Chí Minh lại xuất hiện nhiều điểm xuống cấp. Đặc biệt, con đường QL14D trở thành “con đường đau khổ” khi nhân dân các xã vùng cao Nam Giang có việc phải đi lại trên tuyến này.

Trước những nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đã có nhiều văn bản tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo CSGT thuộc công an các địa phương tổ chức tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

Việc tuần tra được đồng bộ trên các tuyến, kết hợp giữa công an địa phương với Đội CSGT số 2 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh) để duy trì hiệu quả răn đe, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông.

Ngày 28/3, Đại tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đã có chuyến kiểm tra thực tế và làm việc với UBND huyện, Công an huyện Đông Giang.

Đại tá Hồ Song Ân (trái) - Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra những tồn tại, bất cập trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Ảnh: T.C

Nội dung liên quan đến những phản ánh về tình trạng xe chở đất rơi vãi, gây bụi, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn khu vực đường Hồ Chí Minh và QL14G qua thị trấn P’rao (Đông Giang).

Ngay sau buổi làm việc, Đại tá Hồ Song Ân đã chỉ đạo Công an huyện Đông Giang xác minh, xử lý vi phạm đối với các xe tải chở vật liệu san lấp. Phòng CSGT Công an tỉnh đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp Công an huyện tuần tra, kiểm soát, lập lại trật tự an toàn giao thông ở khu vực này.

Xử lý vi phạm xuyên suốt

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh cho hay, nhờ triển khai quyết liệt các giải pháp, tình hình trật tự an toàn giao thông trong quý I được đảm bảo, số người tử vong do TNGT giảm sâu, không xảy ra tai nạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ở vùng Tây, Phòng CSGT đã yêu cầu Đội CSGT số 2 duy trì quân số tuần tra kiểm soát thường xuyên, xem đây là giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn chở quá tải, chạy quá tốc độ, chở vật liệu rơi vãi gây ô nhiễm, mất an toàn cho người đi đường. Nhiều trường hợp CSGT xử lý vi phạm thông qua hình ảnh.

“Chúng tôi đã tham mưu kiến nghị mở rộng một số đoạn cong cua, tăng hệ thống cảnh báo, lắp thêm hệ thống đèn chiếu sáng ở những điểm có nguy cơ cao trên đường Hồ Chí Minh...

Đường 14D đã xuống cấp nghiêm trọng, gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: T.C

Riêng QL14D, trước tình hình đường xuống cấp nghiêm trọng, Phòng CSGT đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh có 2 văn bản kiến nghị UBND tỉnh, Sở GTVT và đơn vị quản lý đường bộ trước mắt xem xét việc hạn chế tải trọng trên tuyến và lâu dài cần nghiên cứu sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng” - Thượng tá Phan Thanh Hồng thông tin.

Đại tá Hồ Song Ân khẳng định đã chỉ đạo CSGT toàn tỉnh xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông ở mọi địa bàn, mọi tuyến đường.

“CSGT sẽ kiểm tra xử lý, xuyên suốt 5 nhóm hành vi liên quan nồng độ cồn, ma túy; quá khổ quá tải, cơi nới thành thùng xe; tốc độ; vi phạm về tránh vượt, phần đường, làn đường, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và sử dụng các loại giấy tờ không do cơ quan có thẩm quyền cấp (giấy tờ giả) liên quan đến người điều khiển và phương tiện.

Công an tỉnh cũng sẽ tích cực phối hợp với ngành giao thông vận tải và các ngành có liên quan để triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, hướng tới việc duy trì, kéo giảm bền vững tai nạn giao thông” - Đại tá Hồ Song Ân nói.