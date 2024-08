Quy hoạch - Đầu tư Giữ lại tiếp tục sử dụng 110 ngôi nhà thuộc quỹ nhà ở sở hữu nhà nước trên địa bàn Hội An. (QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hội An.

Phần lớn ngôi nhà thuộc quỹ nhà ở sở hữu nhà nước trên địa bàn TP.Hội An nằm ở phường Minh An. Ảnh: Q.T

Theo đó, UBND tỉnh quyết định hình thức xử lý khi thực hiện sắp xếp lại là "giữ lại tiếp tục sử dụng" với 110 ngôi nhà thuộc quỹ nhà ở sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hội An.

Trong số này, có đến 99 ngôi nhà nằm trên địa bàn phường Minh An - khu vực trung tâm của khu phố cổ Hội An. Số còn lại nằm rải rác ở các phường Sơn Phong, Cẩm Phô, Thanh Hà, Tân An.

UBND tỉnh giao UBND TP.Hội An và Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc sắp xếp nhà, đất của UBND thành phố Hội An chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu và các hồ sơ pháp lý cơ sở nhà, đất đã xác định tại các biên bản kiểm tra hiện trạng.

Trường hợp phát hiện thông tin, số liệu không chính xác hoặc liên quan đến việc tham mưu các hình thức xử lý nhà, đất khi thực hiện sắp xếp lại chưa đúng quy định hoặc có sự thay đổi phương án sắp xếp so với phương án đã được phê duyệt, thì Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc sắp xếp nhà đất của UBND thành phố Hội An kịp thời báo cáo

UBND thành phố Hội An để điều chỉnh phương án, gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh.