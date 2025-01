Giao thông - Xây dựng Hạ tầng giao thông Quảng Nam năm 2024: Điểm nhấn từ những cây cầu (QNO) - Năm 2024, giữa bức tranh chung của hạ tầng giao thông đường bộ của Quảng Nam, các cây cầu chính là điểm nhấn với một số dự án xây dựng mới được hợp long, hoặc đưa vào khai thác song cũng có nhiều cây cầu cũ gặp sự cố phải sửa chữa.

Lãnh đạo tỉnh đi qua cầu Thôn 3 vào ngày thông xe. Ảnh: C.T

Thông xe kỹ thuật cầu Thôn 3, nối đôi bờ sông Cổ Cò

Chiều ngày 26/4/2024, cầu Thôn 3 (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) bắc qua sông Cổ Cò đã được thông xe kỹ thuật, đưa vào khai thác. Công trình nằm trong dự án nạo vét sông Cổ Cò thuộc dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Cầu Thôn 3 có khổ cầu rộng 22m; trong đó 4 làn xe rộng 15m, dải phân cách giữa rộng 0,5m, phần bộ hành và lan can mỗi bên rộng 3,25m. Xây dựng cầu đi bộ dưới cầu để kết nối tuyến đường cảnh quan ven sông Cổ Cò.

Cầu Thôn 3 nhìn từ trên cao. Ảnh: C.T

Kết cấu cầu Thôn 3 có cầu vòm 1 nhịp dài 99m với đường xe chạy dưới. Hai vòm chủ nghiêng hình chữ “V”, cấu tạo tượng trưng hình tượng cánh chim hạt bay lên mạnh mẽ hướng ra biển Đông, thanh thoát hiện đại.

Hợp long nhịp chính cầu Văn Ly

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ hợp long nhịp chính của công trình cầu Văn Ly vào chiều ngày 18/12/2024. Cầu Văn Ly thuộc dự án cầu Văn Ly và đường dẫn (có tổng mức đầu tư 575 tỷ đồng) với tổng chiều dài tuyến 7,78km. Công trình khởi công vào ngày 30/9/2023, dự kiến đến ngày 30/6/2026 sẽ hoàn thành.

[VIDEO] - Toàn cảnh công trường cầu Văn Ly:

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam - ông Nguyễn Văn Thường cho biết, đến ngày 18/12/2024, công trình đã trải qua sau 444 ngày thi công, cầu Văn Ly cơ bản hoàn thành, tổ chức hợp long phần thượng bộ. Cầu Văn Ly vượt sông Thu Bồn được thiết kế với quy mô vĩnh cửu, chiều dài 459,5m và rộng 9m (8m phần xe chạy và gờ chắn lan can mỗi bên rộng 0,5m)dài 460m

Việc hợp long công trình cầu Văn Ly có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu mốc son lịch sử nối liền đôi bờ dòng sông Thu Bồn, kết nối liên vùng giữa huyện Đại Lộc và thị xã Điện Bàn. UBND tỉnh Quảng Nam đã chọn cầu Văn Ly và đường dẫn là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Đảm bảo kế hoạch cầu Sông Thu, cầu An Bình

Ngày 22/2/2022, dự án đường nối từ ĐT609C đến quốc lộ 14B được thông báo khởi công xây dựng. Theo hợp đồng, ngày 17/11/2024 nhà thầu sẽ phải hoàn thành toàn bộ công trình (thời gian 999 ngày).

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết lì xì động viên công nhân thi công cầu An Bình nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: C.T

Tổng mức đầu tư của dự án 550 tỷ đồng. Công trình có tổng chiều dài tuyến 3,93km; trong đó riêng cầu An Bình bắc qua sông Vu Gia nối liền xã Đại Minh và xã Đại Quang (huyện Đại Lộc) dài 1.060,45m. Cầu An Bình có khổ cầu rộng 9m (8m phần xe chạy, gờ chắn và lan can mỗi bên rộng 0,5m).

Cầu Sông Thu, thuộc dự án đường nối quốc lộ 14H đến tuyến ĐT609C có điểm đầu giao với quốc lộ 14H thuộc địa phận xã Duy Phú, qua xã Duy Tân (Duy Xuyên) vượt sông Thu Bồn với điểm cuối giao với tuyến ĐH5.ĐL, phận xã Đại Thắng (Đại Lộc).

Dự án dài 6km được khởi công xây dựng vào ngày 24/7/2022. Trong đó, phần đường dài 5,4km với nền rộng 9m và mặt đường bê tông nhựa rộng 8m. Cầu Sông Thu dài 669m, bề rộng cầu 9m, phần xe chạy 8m. Tổng mức đầu tư dự án 340 tỷ đồng. Công trình được thi công trong 840 ngày, dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2024.

Cả 2 công trình cầu Sông Thu và cầu An Bình được triển khai đảm bảo kế hoạch thi công đề ra. Tuy nhiên, do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thiếu đất đắp cho nên đường dẫn vào cầu bị chậm tiến độ. Cấp thẩm quyền đã cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện hoàn thành chậm nhất tháng 9/2025. UBND tỉnh Quảng Nam đã chọn 2 dự án là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Sửa chữa cầu Câu Lâu cũ

Giám đốc Sở GTVT - ông Văn Anh Tuấn cho biết, nhằm duy trì khả năng khai thác của cầu, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân Điện Bàn, Duy Xuyên và vùng lân cận; chia sẻ lưu lượng ô tô có tải trọng nhỏ, xe gắn máy, xe thô sơ đang phải qua cầu Câu Lâu mới để đảm bảo an toàn giao thông, UBND tỉnh đã giao ngành làm chủ đầu tư công trình sửa chữa cầu Câu Lâu cũ.

Công trình sửa chữa cầu Câu Lâu cũ (trên quốc lộ 1, nối Điện Bàn với Duy Xuyên) có tổng mức đầu tư 36 tỷ đồng. Công trình được khởi công từ ngày 29/9/2024, thời gian thực hiện gói thầu 365 ngày.

Tiến hành sửa chữa cầu Câu Lâu cũ. Ảnh: C.T

Cầu Câu Lâu cũ bắc qua sông Thu Bồn được xây dựng khoảng từ năm 1965 - 1970; tuổi thọ trung bình là 80 năm. Sau thời gian dài khai thác cùng tác động cực đoan của thiên tai, nhiều hạng mục của cầu đã xuống cấp nặng, kể cả thượng bộ và hạ bộ. Để đảm bảo an toàn, ngành chức năng đã cấm tất cả các loại ô tô qua cầu.

Sửa chữa cầu Câu Lâu mới

Cầu Câu Lâu mới (lý trình km953+340, quốc lộ 1), được xây dựng hoàn thành đưa vào khai thác năm 2005, nằm trên tuyến tránh Vĩnh Điện. Qua thời gian khai thác, cầu đã xuất hiện một số hư hỏng ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của kết cấu nhịp.

Cầu Câu Lâu mới. Ảnh: C.T

Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) phải tổ chức triển khai thi công dự án sửa chữa đột xuất đảm bảo an toàn giao thông. Trong thời gian gia cường dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực, cần phải thực hiện phương án phân luồng giao thông. Trừ xe cứu thương, xe buýt tuyến Đà Nẵng - Tam Kỳ có tải trọng dưới 5 tấn, các phương tiện đi làm nhiệm vụ khẩn cấp cũng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, ngành chức năng cấm tất cả ô tô qua cầu.

Việc cấm xe ô tô, phân luồng đảm bảo giao thông khi sửa chữa cầu đã tiến hành xong đợt 1 bắt đầu từ 12 giờ ngày 23/12 đến ngày 31/12. Đợt 2 dự kiến bắt đầu từ 12 giờ ngày 13/2/2025 (ngày 16/1/2025 âm lịch) dự kiến đến 16 giờ ngày 5/4/2025.

Cầu Phong Thử, cầu Đăk Mi 1 bị sự cố

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn cục bộ đã làm mái taluy dương tại vị trí lý trình km85+400 (sau đuôi mố M2 cầu Đăk Mi 1) trên tuyến quốc lộ 14E sạt xuống kéo theo đất đá. Khối đá mồ côi rất lớn lăn xuống làm lệch hệ mặt cầu Đăk Mi 1 nhịp 3 khoảng 47cm.

Ngày 25/11/2024, Ban Quản lý dự án 4 (đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E) đã báo cáo các cấp thẩm quyền cho tiến hành phân luồng các phương tiện lưu thông qua các tuyến đường khác. Ngành chức năng chỉ cho phép xe khách từ 16 chỗ trở xuống và xe 5 tấn trở xuống, xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ được phép lưu thông qua cầu Đak Mi 1.

Cầu Phong Thử quá chật chội, không đảm bảo cho phương tiện tải trọng lớn lưu thông với mật độ dày. Ảnh: C.T

Chiều ngày 27/12/2024, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn cấm xe sơ mi rơ moóc, xe kéo rơ moóc qua cầu Phong Thử tại km8+790 tuyến ĐT609 (xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn) kể từ 0 giờ ngày 28/12/2024. Sở GTVT cho biết, sau 5 ngày kể từ khi Khu Quản lý đường bộ III tổ chức phân luồng giao thông cấm xe ô tô qua cầu Câu Lâu mới, các phương tiện lưu thông qua tuyến ĐT609, đoạn từ quốc lộ 1 đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tăng lên rất nhanh, trong đó có xe tải nặng và xe container.

Sở GTVT cho biết, cầu Phong Thử nằm ngay vị trí đường cong, là nơi thường xuyên xảy ra hiện tượng ùn tắc giao thông khi có xe container cùng đi ngược chiều qua cầu do cầu có bề rộng phần xe chạy hẹp (6m). Qua kiểm tra theo dõi thường xuyên, cầu bắt đầu xuất hiện nứt dọc trên mặt cầu, nhiều mối nối dầm ngang bị nứt, một số gối cầu di động bị lệch nghiêng.

Việc hư hỏng này dẫn đến liên kết ngang của hệ dầm bị suy yếu, khả năng chịu tải của cầu bị giảm, nguy cơ mất an toàn cho cầu Phong Thử. Chính vì vậy, việc cấm các phương tiện nêu trên qua cầu vừa đảm bảo an toàn công trình, an toàn tính mạng con người.