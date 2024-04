Xã hội Hành động vì an ninh, an toàn thực phẩm (QNO) - Sáng nay 19/4, tại thị trấn Đông Phú (Quế Sơn), Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.

Tham gia lễ phát động có lãnh đạo một số sở ban ngành liên quan của tỉnh, huyện Quế Sơn và các địa phương lân cận cùng hơn 500 cán bộ, đoàn viên thanh niên, giáo viên, học sinh…

Đông đảo đại biểu tham gia lễ phát động. Ảnh: N.S

Tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Văn Thắng – Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn thông tin, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên toàn huyện trong năm 2023 đạt được kết quả tích cực theo kế hoạch đề ra, không có vụ ngộ độc thực phẩm.

Tuy nhiên, ông Thắng cho rằng, thực tế thời gian qua cho thấy công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn Quế Sơn vẫn còn một số khó khăn và thách thức. Theo đó, công tác quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ còn gặp nhiều khó khăn; hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm tại một số chợ còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Ông Mai Văn Mười – Giám đốc Sở Y tế kiêm Phó ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh phát biểu. Ảnh: N.S

Tình trạng thực phẩm giả, thực phẩm không an toàn vẫn tồn tại trên thị trường; thói quen lạm dụng, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, vật tư nông nghiệp không đúng quy trình, không rõ nguồn gốc còn khá phổ biến. Đáng chú ý, việc kinh doanh, quảng cáo thực phẩm chức năng trên mạng xã hội diễn biến phức tạp, khó quản lý…

Những hạn chế, bất cập mà ông Nguyễn Văn Thắng – Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn nêu ở trên cũng là thực trạng chung ở nhiều địa phương của Quảng Nam trong thời gian qua.

Ông Mai Văn Mười – Giám đốc Sở Y tế kiêm Phó ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh nói, vấn đề đáng quan tâm là gần đây một số người dân ở các huyện miền núi của tỉnh còn có thói quen chế biến, sử dụng thực phẩm mang tính truyền thống như cá ủ chua, thịt ủ chua, rượu ngâm các loại rễ cây không rõ nguồn gốc.

Đại diện các cơ sở sản xuất - kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện Quế Sơn ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm. Ảnh: N.S

Trong khi đó, ngộ độc thực phẩm tại khu vực trường học cũng diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm, gây tổn thất lớn về kinh tế, chính trị, đời sống an sinh xã hội của người dân trên địa bàn tỉnh.

Quyết liệt hành động

Ông Mai Văn Mười nhấn mạnh, an ninh, an toàn thực phẩm là vấn đề hệ trọng, cấp bách, lâu dài; tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nhân dân, chất lượng giống nòi dân tộc. “Tôi đề nghị các cấp, ngành, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả mục tiêu của Tháng hành động và tiếp tục có những giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ, đột phá trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm” – ông Mười nói.

Các cơ sở sản xuất - kinh doanh cần nêu cao trách nhiệm trong vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm. Ảnh: N.S

Theo ông Mười, thời gian tới cần tổ chức hội nghị hoặc các hình thức khác để triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm tại các địa phương trên phạm vi toàn tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức; xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm; kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao cũng như các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm. Tăng cường thông tin, giáo dục về kiến thức an toàn thực phẩm trong nhà trường; nêu cao trách nhiệm của nhà trường, phụ huynh, học sinh trong công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm khu vực trường học.

“Các ngành, các cấp cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm. Nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm của các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm…” – ông Mười nói.

Ra quân diễu hành, tuyên truyền lưu động về an toàn thực phẩm sau lễ phát động. Ảnh: N.S