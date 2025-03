Giảm nghèo - An sinh Hành trình chữa lành nỗi đau da cam - Bài cuối: Chung tay xoa dịu nỗi đau Với sự chung tay góp sức của nhiều tổ chức, cá nhân và cả cộng đồng xã hội, thời gian qua, nhiều nạn nhân trên địa bàn Quảng Nam đã có thêm nguồn động viên để vượt qua nỗi đau da cam, các mô hình vận động “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” thiết thực, hiệu quả đã được triển khai.

Bào Võ Thị Hóa - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.Hội An (bên phải) khui thùng thiện nguyện giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam đặt tại Hội quán Phúc Kiến (Hội An). Ảnh: HÀ QUANG

Chia sẻ và thấu hiểu

Tại một góc quán cà phê trên đường Phan Châu Trinh (TP.Hội An), bà Võ Thị Hóa - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.Hội An đang trò chuyện rôm rả cùng các thành viên câu lạc bộ dưỡng sinh ở địa phương.

Hơn 10 năm qua, đây là nơi gặp mặt thường xuyên của các phụ nữ này sau giờ tập và cũng là điểm “tập kết” của các thành viên hoạt động thiện nguyện hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam với mô hình mỗi người đóng góp một nghìn đồng/ngày.

Trong câu chuyện tại quán cà phê, bà Nguyễn Thị Bốn (một thành viên câu lạc bộ dưỡng sinh) chia sẻ về những hoàn cảnh khó khăn mà mình chứng kiến trong cuộc sống thường ngày và riêng với những nạn nhân chất độc da cam, bà tỏ ra thương cảm, thấu hiểu về nỗi đau mà họ đang mang theo suốt đời.

Bà nói: “Hoàn cảnh của tôi cũng rất khó khăn, gia đình không có nguồn thu nhập nào ổn định, chính tôi hằng ngày phải đi nhặt chai bao về trang trải cuộc sống. Nhưng mình may mắn vẫn còn có sức khỏe, còn những nạn nhân chất độc da cam phải mang trong mình nỗi đau dai dẳng.

Tôi tham gia đóng góp mỗi ngày một nghìn đồng vừa góp một chút hỗ trợ các nạn nhân, cũng là cách thể hiện sự thấu hiểu của mình trước hoàn cảnh của họ. Hoạt động này còn giúp tôi có được khoảng thời gian gắn bó bên các chị em trong câu lạc bộ dưỡng sinh, cùng chia sẻ vui buồn trong cuộc sống”.

Bà Hóa cho biết, hơn 10 năm trước, ý tưởng góp mỗi người một nghìn đồng/ngày để hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam được bà thổ lộ cùng các phụ nữ trong nhóm dưỡng sinh và nhận được sự hưởng ứng tích cực. Từ nhóm dưỡng sinh ban đầu khoảng 10 người, đến nay hoạt động này được duy trì và phát triển thêm nhiều cá nhân khác.

Bà Hóa nói: “Như chủ quán cà phê này, mấy năm nay đều đặn mỗi ngày đóng góp một nghìn đồng cho hội. Số tiền này dù không lớn, nhưng có nhiều người hỗ trợ thì hằng năm mình có thêm một khoản nữa để lo cho các nạn nhân da cam. Điều quan trọng hơn nữa là từ tinh thần này, sẽ tạo ra nguồn động viên, hỗ trợ lan tỏa trong cộng đồng, để những nạn nhân da cam được quan tâm nhiều hơn”.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.Hội An được biết đến là đơn vị có nhiều cách vận động linh hoạt, thiết thực. Ngoài mô hình mỗi người góp một nghìn đồng/ngày (hằng năm nguồn vận động này đạt trung bình khoảng 10 triệu đồng) thì còn nhiều cách khác như vận động sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp, cá nhân đóng góp và trao quà trực tiếp cho các nạn nhân.

Đặc biệt, nhiều năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.Hội An còn đặt 6 thùng thiện nguyện tại các điểm công cộng, di tích trên địa bàn, đã đem lại nguồn đóng góp đáng kể. Cùng với đó, hội còn thành lập Chi nhánh Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quốc tế Hội An - Việt Nam tại Bỉ để kêu gọi sự chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

Bà Hóa cho biết thêm: “Riêng năm 2024, chúng tôi đã vận động được tổng cộng hơn 836,7 triệu đồng. Chi nhánh tại Bỉ đã tổ chức giải goft vào ngày 23/6/2024 vận động được 8.000 euro ủng hộ nạn nhân dioxin Hội An. Đây là giải goft thường niên do Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ phối hợp với Chi nhánh dioxin Hội An - Việt Nam tại Bỉ nhằm gây quỹ ủng hộ nạn nhân da cam. Tổng số tiền chi nhánh tại Bỉ vận động năm 2024 là 10.249 euro, tương đương hơn 271,8 triệu đồng”.

Ông Nguyễn Phước Khanh cho biết, thời gian qua, công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn vận động cũng như hỗ trợ giúp đỡ nạn nhân da cam luôn được thực hiện công khai, minh bạch, kịp thời, đúng mục đích và nguyên tắc tài chính; không có biểu hiện tiêu cực, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền lợi của nạn nhân. Với nguồn kinh phí vận động được, hằng năm các cấp hội đã kịp thời hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ hàng nghìn lượt nạn nhân da cam, trong đó chủ yếu thăm, tặng quà nạn nhân vào dịp Tết Nguyên đán, kỷ niệm Ngày thảm họa da cam Việt Nam (10/8), ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7); hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở; tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ giống cây trồng, con vật nuôi tạo sinh kế cho nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Linh hoạt vận động

Theo ông Nguyễn Phước Khanh - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Nam, vận động nguồn lực để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân da cam được xác định là một trong những chỉ tiêu quan trọng đánh giá hiệu quả hoạt động của các cấp hội, là tiêu chí chủ yếu để xét thi đua, khen thưởng hằng năm. Nhiều huyện, thành hội như Núi Thành, Hội An, Quế Sơn, Bắc Trà My, Tam Kỳ, Hiệp Đức, Thăng Bình, Tiên Phước đều đạt và vượt chỉ tiêu giao.

Nhiệm kỳ vừa qua (2018 - 2023), trong bối cảnh có những khó khăn nhất định, nhưng với tinh thần “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Nam bằng nhiều hình thức vận động phong phú, đa dạng, phù hợp như giao chỉ tiêu phấn đấu cho cơ sở, tổ chức văn nghệ, phối hợp, hoạt động lồng ghép, viết thư kêu gọi, đặt thùng quyên góp, tổ chức gặp mặt, cử cán bộ trực tiếp vận động các nhà hảo tâm… để cùng tham gia đóng góp, hỗ trợ. Kết quả đã vận động được hơn 26,3 tỷ đồng (đạt 340% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra); trong đó Tỉnh hội vận động được hơn 5,2 tỷ đồng.

Ở nhiệm kỳ mới (2023 - 2028), trong năm 2024 toàn tỉnh đã vận động, quyên góp từ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh với số tiền hơn 6,7 tỷ đồng (kể cả hiện vật quy ra tiền). Đặc biệt, các địa phương đã có cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế.

Nói về cách vận động “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” trên địa bàn, ông Phạm Văn Quyện - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Núi Thành cho rằng, điều đầu tiên là phải đặt công tác tuyên truyền, thuyết phục lên hàng đầu. Cụ thể, phải giới thiệu, chia sẻ hoàn cảnh thực tế của các nạn nhân để những tổ chức, cá nhân nắm bắt, quan tâm và có cách hỗ trợ thích hợp.

Ông Quyện nói: “Vận động chung nhưng chúng tôi nhắm đến từng đối tượng, người nào có điều kiện, có tâm đắc thì mình tiếp cận để trình bày, vận động họ. Vận động sự chung tay từ xa đến gần, từ TP.Hồ Chí Minh đến Hà Nội và Tây Nguyên, kể cả nước ngoài. Đại bộ phận ủng hộ chúng tôi là những người thân quen...”.

Từ cách vận động phù hợp và tinh thần nhiệt huyết vì nạn nhân chất độc da cam, trong năm 2024 Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Núi Thành đã huy động sự đóng góp với tổng số tiền hơn 742,8 triệu đồng (tăng 12,5% so với năm 2023).

Nguồn vận động được, hội đã triển khai nhiều hoạt thiết thực; trong đó đáng chú ý là dự án hỗ trợ sinh kế đang triển khai với tổng kinh phí 160 triệu đồng. Dự án này tập trung hỗ trợ về chăn nuôi, buôn bán nhỏ cho 44 nạn nhân chất độc da cam, với mức phù hợp từng đối tượng.

Theo ông Nguyễn Phước Khanh, những năm qua, các cấp hội đã tích cực tuyên truyền, vận động để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân đồng hành với phong trào vì nạn nhân chất độc da cam theo từng hoàn cảnh cụ thể sao cho phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Tuy nhiên, trong công tác vận động nguồn lực xã hội là xuất phát từ tấm lòng thiện nguyện, tự nguyện của các tổ chức, cá nhân nhưng công tác tuyên truyền, vận động của một số hội cơ sở còn hạn chế, thiếu linh hoạt.

“Tổ chức hội cũng cần nắm, hiểu tâm lý của người làm thiện nguyện là họ mong muốn sự giúp đỡ của mình phải đến đúng, đủ cho nạn nhân da cam, nên công tác vận động nguồn lực không phải lúc nào cũng thuận lợi như mong muốn.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động nguồn lực xã hội, các cấp hội phải có kế hoạch phù hợp trong từng thời gian cụ thể, phù hợp với từng đối tượng, vừa trực tiếp vừa gián tiếp, nhất là vận động nhà hảo tâm giúp đỡ nạn nhân da cam thế hệ hai trong việc xây dựng sửa chữa nhà ở, hỗ trợ sinh kế...” - ông Khanh chia sẻ.