Xã hội "Hành trình nhân đạo - Lan tỏa yêu thương" Triển khai Tháng nhân đạo năm 2025 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Lan tỏa yêu thương”, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa vì cộng đồng.

Lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh, huyện Tiên Phước và đại diện Tổ chức CHIA chụp hình cùng gia đình ông Đoàn Thanh Lương tại lễ bàn giao. Ảnh: Hội CTĐ huyện Tiên Phước

Chung tay xóa nhà tạm

Sau 2 tháng xây dựng, ngày 9/5/2025, ngôi nhà của gia đình ông Đoàn Thanh Lương (thôn Phường Thuốc, xã Tiên Phong, Tiên Phước) đã hoàn thành, được Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Tiên Phước làm lễ bàn giao, đưa vào sử dụng. Đây là một trong những hoạt động nổi bật được Hội CTĐ huyện tổ chức nhân Tháng nhân đạo năm 2025.

Ngôi nhà ông Lương được xây dựng với diện tích hơn 60m2 gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ (có đổ sàn bê tông tránh trú bão), nhà bếp... với kinh phí gần 240 triệu đồng. Trong đó, Hội CTĐ huyện Tiên Phước vận động Tổ chức Thắp sáng hy vọng trẻ thơ (CHIA) tài trợ 172 triệu đồng, kinh phí còn lại do gia đình, tộc họ đóng góp.

Ông Nguyễn Ba - Chủ tịch Hội CTĐ huyện Tiên Phước cho biết, ông Lương bị khuyết tật vận động 2 chân, sống cùng vợ và 4 con nhỏ, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Những năm qua gia đình ông sống trong ngôi nhà tạm bợ, xuống cấp. Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở giúp động viên gia đình ông vượt khó, an cư, ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh thăm gia đình chính sách tại huyện Nam Giang. Ảnh: ÁNH NGUYỆT

Nhiều “ngôi nhà CTĐ” khác cũng được hội CTĐ các địa phương tổ chức bàn giao, mang đến nơi an cư bền vững cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đơn cử, Hội CTĐ TP.Tam Kỳ bàn giao nhà cho hộ bà Lương Thị Ve (khối phố An Hà Trung, phường An Phú) với kinh phí xây dựng gần 400 triệu đồng, trong đó Hội CTĐ thành phố hỗ trợ 60 triệu đồng.

Hội CTĐ TP.Hội An bàn giao nhà cho hộ bà Võ Thị Lan (tổ 16, khối Phong Hòa, phường Sơn phong) với kinh phí xây dựng hơn 100 triệu đồng, trong đó Hội CTĐ thành phố hỗ trợ 50 triệu đồng. Tại huyện Thăng Bình, Ban vận động Quỹ nhân đạo huyện hỗ trợ đã xây dựng 2 nhà nhân đạo với tổng kinh phí 120 triệu đồng…

Theo báo cáo của Hội CTĐ tỉnh, thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, trong Tháng nhân đạo 2025, các cấp hội đã vận động và phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm xây dựng mới 6 nhà, sửa chữa 62 nhà với tổng kinh phí hỗ trợ gần 1,3 tỷ đồng.

Đa dạng hoạt động

Ông Lê Tấn Minh - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết, từ năm 2021, Ban Bí thư chính thức cho phép Hội CTĐ Việt Nam lấy tháng Năm hàng năm là Tháng nhân đạo để triển khai trên toàn quốc.

Tại Quảng Nam, trong 4 năm (2021 - 2024), các cấp hội đã triển khai sâu rộng phong trào, lan tỏa những giá trị nhân đạo và gương tốt, việc thiện đến các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy công cuộc xóa đói, giảm nghèo.

Các hoạt động được triển khai đa dạng trong Tháng nhân đạo hàng năm như vận động và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa “nhà CTĐ”, công trình nhân đạo; tư vấn khám bệnh và cấp thuốc miễn phí; vận động tổ chức hiến máu tình nguyện… Trong 4 năm qua, tổng giá trị hoạt động Tháng nhân đạo trên địa bàn tỉnh đạt hơn 26,7 tỷ đồng, đã hỗ trợ 85.556 lượt người hưởng lợi

Phát huy những kết quả đạt được, Tháng nhân đạo năm nay được các cấp hội triển khai với nhiều công trình, phần việc nhân đạo ý nghĩa.

Đáng chú ý, ở cấp tỉnh, Hội CTĐ tỉnh đã vận động nguồn lực và phối hợp với UBND huyện, Hội CTĐ huyện Nam Giang tổ chức phát động Tháng nhân đạo năm 2025 gắn với kỷ niệm Ngày CTĐ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (8/5) tại thị trấn Thạnh Mỹ (Nam Giang) với tổng kinh phí hỗ trợ vật liệu làm nhà, tặng quà cho người dân, học sinh hơn 350 triệu đồng. Các cấp hội đã tổ chức 3 đợt khám bệnh cho 500 người.

Đoàn công tác của Hội CTĐ tỉnh tham gia các hoạt động trong khuôn khổ lễ phát động Tháng nhân đạo 2025 do Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Hội CTĐ tỉnh

Đặc biệt, Hội CTĐ huyện Tiên Phước đã phối hợp với Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh và Hội Việt - Lào tỉnh tổ chức chuyến công tác nhân đạo tại huyện Kà Lừm (tỉnh Sê Kông, Lào), đã phẫu thuật cho 200 ca đục thủy tinh thể, mộng mắt và trao tặng 300 suất quà với kinh phí hơn 450 triệu đồng.

Hội CTĐ tỉnh đã tổ chức đoàn công tác tham gia các hoạt động nhân đạo do Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk; vận động 174 thành viên hưởng ứng tham gia Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái - Tiếp nối trang sử vàng” do Trung ương Hội phát động, đạt 26.808km, quy đổi 26 triệu đồng, xếp vị thứ 34 toàn quốc.

Trong Tháng nhân đạo, Hội CTĐ tỉnh tổ chức thành công chương trình tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tỉnh Quảng Nam năm 2025 nhân Ngày quốc tế người hiến máu (14/6); tuyên truyền, vận động hơn 3.000 người tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được 2.729 đơn vị máu, kịp thời cung cấp đủ lượng máu trong cấp cứu và điều trị.

Bên cạnh đó, các cấp hội đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai; tổ chức chương trình “Mùa hè hạnh phúc”; thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”… đạt nhiều kết quả. Hội CTĐ tỉnh cho biết, tổng giá trị hoạt động Tháng nhân đạo 2025 trên địa bàn tỉnh đạt 7,3 tỷ đồng, đã hỗ trợ cho 11.848 lượt người.