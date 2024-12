Xã hội Hãy vì sự an toàn của con trẻ Nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm đối với lứa tuổi thanh thiếu niên mà nhất là học sinh từng xảy ra, để lại bao bài học đắt giá. Vậy nhưng, vi phạm an toàn giao thông (ATGT) ở lứa tuổi này vẫn diễn biến phức tạp.

Phụ huynh cho con em sử dụng phương tiện không đúng quy định pháp luật tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông. Ảnh: S.C

Theo thống kê từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an Quảng Nam, 11 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến học sinh, khiến 18 người chết và bị thương 47 người. TNGT xảy ra đối với học sinh diễn biến đáng báo động khiến lực lượng thực thi công vụ, nhà trường và xã hội lo lắng.

Xem những phóng sự, clip mà cán bộ Ban ATGT tỉnh và Phòng Cảnh sát giao thông truyền đạt tại chương trình tuyên truyền pháp luật về ATGT và phiên tòa giả định về “Hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông”, thầy Phan Văn Chương - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm nói trước toàn thể học sinh rằng bản thân rất buồn và lo lắng trước vi phạm của lứa tuổi học trò. Chỉ vì giây phút bốc đồng và hiếu thắng, các cô cậu chạy xe tốc độ cao đâm vào người đang dừng đèn đỏ ở Hà Nội khiến cho nạn nhân tử vong thương tâm, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Qua đây cho thấy, việc giáo dục của một bộ phận phụ huynh trong việc chấp hành pháp luật ATGT đối với con cái chưa được chú trọng.

Đáng lên án, nhiều phụ huynh còn “tiếp tay” vi phạm pháp luật khi giao xe máy cho con lưu thông dù chưa được trang bị kỹ năng lái xe an toàn, đặc biệt là chưa đủ tuổi theo quy định. Điều này không chỉ gây mất an toàn cho các em, mà còn gây nguy hiểm cho những người cùng tham gia giao thông trên đường.

Một phụ huynh chia sẻ, để trang bị kỹ năng lái xe an toàn cho con, bên cạnh tập luyện thực tế còn hướng dẫn tìm hiểu kỹ về Luật Giao thông đường bộ và các quy định về bảo đảm ATGT; cách xử lý tình huống phát sinh để bảo đảm an toàn. Trên đường chở con đến trường, từ những tình huống thực tế có cách giải thích cặn kẽ để con hiểu và có cách xử lý linh hoạt, an toàn.

Một nhà chuyên môn cho rằng, việc xử lý học sinh vi phạm trật tự ATGT cần phải có sự phối hợp giữa lực lượng chức năng với nhà trường; quy định rõ về đầu mối tiếp nhận thông tin vi phạm, quy trình xử lý trong nhà trường…

Lực lượng chức năng xử phạt nghiêm phụ huynh giao xe cho con để răn đe. Đặc biệt, phụ huynh cần thực hiện đúng quy định khi đưa đón con hàng ngày, bằng việc nhỏ nhất như đội mũ bảo hiểm, tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, không lấn làn, vượt ẩu… để làm gương.