Giao thông - Xây dựng HĐND tỉnh giám sát thực hiện các dự án nông nghiêp và phát triển nông thôn (QNO) - Chiều nay 6/6, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh chủ trì buổi làm việc của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) về các dự án đầu tư.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Q.VIỆT

Nội dung giám sát xoay quanh tình hình quản lý đầu tư các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài và công tác quyết toán các dự án đầu tư công, giai đoạn 2020 - 2023 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT làm chủ đầu tư.

Theo báo cáo, giai đoạn từ năm 2020 - 2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT thực hiện 2 dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài gồm tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) và dự án chống xói lở, bảo vệ bền vững bờ biển Hội An (vay vốn AFD).

Đối với tiểu dự án WB8, tổng mức đầu tư là 299,5 tỷ đồng; trong đó, vốn ODA hơn 283,9 tỷ đồng; vốn đối ứng ngân sách tỉnh hơn 15,5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện tiểu dự án 2018 - 2023. Tiểu dự án bắt đầu triển khai thi công vào tháng 12/2019 và đến tháng 6/2023 đã hoàn thành thi công sửa chữa cho 17 hồ chứa đảm bảo tiến độ của dự án được phê duyệt.

Ông Võ Văn Điềm - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT cho biết, các hồ chứa được đầu tư nâng cấp bước đầu phát huy hiệu quả, đảm bảo an toàn cho hồ chứa, cung cấp nước tưới ổn định, tăng diện tích sản xuất nông nghiệp, giúp nhân dân phát triển ngành chăn nuôi, trồng trọt và khai thác thủy sản.

Đối với dự án chống xói lở, bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tổng mức đầu tư xây dựng hơn 982,2 tỷ đồng (vốn vay ODA hơn 807,7 tỷ đồng, viện trợ không hoàn lại 46,5 tỷ đồng, vốn đối ứng ngân sách tỉnh hơn 127,9 tỷ đồng). Đến nay thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thiết kế, dự toán, đấu thầu… Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2019 đến năm 2026. Dự kiến triển khai thi công từ tháng 1/2025 đến 31/12/2026.



Ông Võ Văn Điềm - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT phát biểu. Ảnh: Q.VIỆT



Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT đã lập hồ sơ quyết toán hoàn thành cho 3 dự án. Trong đó, 2 dự án đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành đúng thời hạn quy định (Dự án sửa chữa, nâng cấp công trình đầu mối hồ chứa nước Phước Hà và Dự án chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển TP.Hội An kết hợp nạo vét Cửa Đại). Dự án chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải (Núi Thành) đang được hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh ghi nhận các kết quả đạt được của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT. Đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục rà soát, lập hồ sơ quyết toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án, công trình hoàn thành theo quy định; trong đó, chú ý đúng mức đến số dự án hoàn thành nhưng chưa lập, nộp hồ sơ quyết toán.

HĐND tỉnh sẽ xem xét để ngành chức năng bố trí kinh phí qua Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT thực hiện các dự án NN&PTNT giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo.