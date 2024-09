An ninh trật tự Hiệu quả mô hình camera an ninh ở Nam Phước Sau 8 năm triển khai, mô hình camera an ninh tại thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên) phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Công an thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên) theo dõi hệ thống camera an ninh. Ảnh: T.T

Trợ thủ đắc lực

Thị trấn Nam Phước nằm ở cửa ngõ giao lưu thuận lợi, có quốc lộ 1, 14H, tỉnh lộ 610B đi qua. Nam Phước có 10 khối phố với hơn 7.000 hộ, gần 30.000 nhân khẩu thường trú, 4.000 người tạm trú dài hạn. Đây là thế mạnh phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Trung tá Nguyễn Xuân Hoàng – Trưởng Công an thị trấn Nam Phước cho biết, thời gian qua, hệ thống camera an ninh phát huy nhiều hiệu quả, giúp cơ quan công an truy bắt nhanh các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn cũng như hỗ trợ các địa phương lân cận xác minh một số đối tượng vi phạm pháp luật đi qua thị trấn.

Từ năm 2023 đến nay, hệ thống camera giúp lực lượng công an truy bắt nhanh 5/8 vụ phạm pháp hình sự liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản.

Ngoài ra, giúp lực lượng Công an tỉnh, huyện thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ các vụ việc khác xảy ra trong và ngoài địa bàn, các vụ tai nạn giao thông.

Trung tá Hoàng nói: “Hệ thống camera an ninh được xem như “mắt thần”, là “trợ thủ đắc lực” cho lực lượng công an trong việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Gần đây nhất, khi nhận được tin báo của bà Phan Thị T. ở khối phố Mỹ Xuyên bị kẻ gian móc túi mất 1,7 triệu đồng tại chùa Hà Linh khi đi lễ chùa, Công an thị trấn Nam Phước tiến hành xác minh, truy xét nhanh.

Trích xuất camera khối phố, lực lượng công an phát hiện đối tượng nghi vấn di chuyển về hướng Điện Bàn, xác minh thêm phát hiện biển kiểm soát xe máy.

Ngay sau đó, Công an thị trấn Nam Phước phối hợp với Công an phường Điện Minh mời đối tượng Nguyễn Thị L. (sinh năm 1985, ở phường Điện An, Điện Bàn) về trụ sở đấu tranh.

Tại cơ quan công an, với những bằng chứng cụ thể, bà L. thừa nhận trộm cắp số tiền trên của bà T. tại chùa Hà Linh. Công an thị trấn Nam Phước lập hồ sơ, thu giữ vật chứng để xử lý theo quy định của pháp luật”.

“Phủ sóng” camera

Theo ông Trịnh Công Sơn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Nam Phước, năm 2016, thực hiện Nghị quyết 27 của HĐND thị trấn về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, mô hình camera an ninh được thực hiện đầu tiên tại khối phố Long Xuyên 1 với 7 chiếc từ nguồn vận động nhân dân đóng góp.

Đến nay, 8/10 khối phố ở thị trấn đã vận động xã hội hóa lắp đặt gần 100 mắt camera tại các vị trí trọng điểm, ngã ba, ngã tư tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nơi đông người, điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Màn hình theo dõi camera đặt ở nhà văn hóa của khối phố và tại trụ sở công an thị trấn. Hiện khối phố Châu Hiệp và Phước Mỹ đang vận động lắp đặt để đảm bảo 100% các khu dân cư có hệ thống camera.

Ông Sơn nói: “Trong quá trình thực hiện, mô hình camera an ninh gặp khó khăn về kinh phí vận hành, tu sửa, bảo dưỡng hằng năm. Công an thị trấn Nam Phước đang tiếp quản hình ảnh, âm thanh từ camera các khối phố chuyển về nhưng điều kiện cơ sở cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng.

Từ hiệu quả của mô hình, bên cạnh huy động nguồn lực xã hội hóa, địa phương chỉ đạo công an thị trấn tiếp tục phát huy, nhân rộng hệ thống camera an ninh”.

Thị trấn Nam Phước là 1 trong 4 địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội được UBND tỉnh chọn thực hiện công tác chuyển hóa năm 2024.

“Cùng với việc phát huy hiệu quả camera an ninh, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, kiên quyết ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, qua đó đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện chuyển hóa thành công trong năm 2024” - ông Sơn cho biết thêm.

Ông Trần Huy Tường – Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Duy Xuyên cho biết, từ hiệu quả của việc vận động xã hội hóa thực hiện mô hình camera an ninh ở thị trấn Nam Phước, đến nay 13 xã trên địa bàn huyện nhân rộng mô hình này với gần 200 mắt camera.

Đây là một trong những cách làm hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của nhân dân, tạo chuyển biến trong công cuộc chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng khoa học công nghệ vào đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần xây dựng miền quê Duy Xuyên thực sự yên bình, đáng sống.