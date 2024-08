Kinh tế Hỗ trợ hơn 16 tỷ đồng phát triển sản phẩm OCOP cho miền núi (QNO) – Theo báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 12, ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 – 2024, từ nguồn ngân sách tỉnh đã hỗ trợ 16,4 tỷ đồng cho các huyện miền núi đầu tư phát triển sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm).

Sản phẩm giảo cổ lam Nam Trà My

Trong số các địa phương miền núi được hỗ trợ, thì Tây Giang, Nam Trà My và Tiên Phước triển khai chính sách này rất hiệu quả. Từ nguồn trợ giúp ban đầu, nhiều chủ thể đã đầu tư mua sắm máy móc, kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, nâng cấp, cải tiến bao bì, nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã nhạy bén, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại tìm kiếm thị trường ổn định trong nước và ngoài nước.

Được biết, trong số 407 sản phẩm OCOP toàn tỉnh, thì các địa phương miền núi có 169 sản phẩm OCOP được công nhận 3-4 sao. Nhiều sản phẩm tìm được chỗ đứng trên thị trường như Tiên Phước có tiêu, tinh dầu quế, tinh dầu xả, rượu lòn bon…; Tây Giang có cao đảng sâm, cao ba kích, trà đảng sâm, rượu đảng sâm, rượu ba kích; Đông Giang với chè Quyết Thắng, chè dây Razéh, ớt Ariêu muối, rượu Kakun; Bắc Trà My là tinh dầu quế Trà My, rượu lúa rẫy; Nam Trà My là giảo cổ lam, trà khổ qua rừng, trà rau má rừng…