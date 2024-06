Quy hoạch - Đầu tư Hòa chung “dòng chảy” quy hoạch, đầu tư (Đặc san 21/6) - Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã đưa ra các định hướng lớn, trong đó có tính toán phương án sáp nhập TP.Tam Kỳ và huyện Núi Thành để trở thành đô thị loại 1 trong giai đoạn 2026 – 2030. Từ mục tiêu này, 2 địa phương gấp rút rà soát, bổ sung, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ.

Tam Kỳ đeo đuổi mục tiêu phát triển đô thị sinh thái. Ảnh: Q.T

Rà soát lại các đồ án quy hoạch

Năm 2014, Quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt. Tính đến tháng 6/2024, Tam Kỳ đã triển khai thực hiện lập các đồ án quy hoạch phân khu; trong đó đã phê duyệt 8/12 quy hoạch phân khu. Gồm: phân khu nông nghiệp sinh thái, phân khu công nghiệp, phân khu trung tâm thương mại dịch vụ của thành phố...

Thành phố cũng bổ sung hệ thống hạ tầng khung để hình thành trục liên kết vùng Núi Thành - Tam Kỳ - Phú Ninh; trục chính đô thị kết nối khu đô thị Tây Bắc và Lê Thánh Tông; trục cảnh quan Tam Kỳ - Tam Xuân; đưa hồ Sông Đầm vào quy hoạch khu bảo tồn đa dạng sinh học; kênh thoát nước từ hồ Sông Đầm ra sông Trường Giang...

Theo UBND TP.Tam Kỳ, sau 10 năm triển khai, quy hoạch chung thành phố đang có một số tác động, biến đổi nhất định cần phải điều chỉnh, bổ sung để đảm bảo phù hợp với hiện trạng và xu hướng phát triển mới.

Khớp nối quy hoạch Theo báo cáo của UBND huyện Núi Thành trong giai đoạn 2026 - 2030, dự kiến sáp nhập TP.Tam Kỳ và huyện Núi Thành thành một đơn vị hành chính mới, định hướng phát triển lên đô thị loại 1, dẫn đến biến đổi cấu trúc không gian phát triển đô thị. Vì vậy, Núi Thành sẽ tính toán điều chỉnh phù hợp cơ cấu sử dụng đất đô thị, tạo sự chuyển dịch hệ thống trung tâm đô thị, gia tăng tính hấp dẫn và động lực phát triển của đô thị hợp nhất Tam Kỳ - Núi Thành trong chuỗi đô thị ven biển miền Trung. Để khớp nối quy hoạch với Tam Kỳ, riêng về đường Võ Chí Công, địa phương sẽ tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan hai bên tuyến đường chưa đồng bộ về lộ giới, cơ cấu sử dụng đất dọc tuyến. Về khớp nối quy hoạch, Núi Thành đề nghị UBND tỉnh bổ sung kết nối trục ngang (Bắc - Nam) từ quốc lộ 40B Tam Kỳ - đến xã Tam Anh Bắc (Núi Thành). Thống nhất chủ trương thực hiện đồng thời điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị Núi Thành và điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tiết kiệm thời gian và chi phí thực hiện.

Trong khi đó, Quy hoạch tỉnh xác định đô thị Núi Thành đóng vai trò là trung tâm thương mại, dịch vụ, tài chính của Khu kinh tế mở Chu Lai. Huyện có diện tích đất tự nhiên lớn (khoảng 555,9km2). Trong đó, khu vực dự kiến phát triển đô thị hơn 214,1km2, khu vực thuộc ranh giới Khu kinh tế mở Chu Lai hơn 314,3km2.

Thế nhưng, tỷ lệ diện tích đã có chủ trương lập quy hoạch phân khu 1/2.000 trong khu vực ranh giới khu kinh tế mở của huyện Núi Thành là rất thấp, hơn 67,1km2 (khoảng 12,07%).

Các khu vực ngoài ranh giới Khu kinh tế mở Chu Lai chưa được lập quy hoạch chung (trừ xã đảo Tam Hải đã lập và 6 xã ngoại thị đang tổ chức lập quy hoạch chung cấp xã), phân khu 1/2.000.

Trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai và quy hoạch chung đô thị Núi Thành đã gặp một số vướng mắc như nhiều dự án chưa phù hợp với quy hoạch chung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đơn cử, dự án đầu tư khu du lịch Cát Vàng Chu Lai giai đoạn 2 tại xã Tam Tiến; các dự án trạm biến áp 220kV Tam Hiệp tại Tam Anh Nam, trạm biến áp 110kV Trường Hải. Hay dự án cầu Bến Ván và đường dẫn chưa có trong quy hoạch chung nên chưa thể xây dựng. Đồ án quy hoạch chung đô thị Núi Thành chưa tính toán bổ sung quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội…

Kích hoạt các dự án đầu tư

TP.Tam Kỳ đã xác định được 19 danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư năm 2024, trong đó có 4 dự án đô thị, gồm khu đô thị hỗn hợp trục Nguyễn Tất Thành tại phường An Phú, các xã Tam Phú, Tam Thanh, Tam Thăng quy mô hơn 746ha; dự án làng sinh thái Hòa Lang, xã Tam Ngọc diện tích 80,6ha; khu đô thị công viên đồi An Hà, phường An Phú diện tích 174ha; khu đô thị hỗn hợp đa chức năng tại phường Hòa Hương quy mô 223ha.

Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tất cả dự án đầu tư thực hiện đúng nội dung có trong quy hoạch, những dự án nào không có trong quy hoạch thì không thực hiện.

Năm 2024, thành phố thống nhất giải tỏa sạch mặt bằng đầu tư 9 nhóm dự án trọng điểm gồm đường bao Nguyễn Hoàng, bến xe An Sơn, đường nối khu dân cư (KDC) số 6 đến khu phố mới Tân Thạnh, KDC tổ 10 phường An Mỹ, KDC - tái định cư Mỹ Thạch Trung, kè và KDC An Sơn, nhóm dự án trường học, đường Hồ Xuân Hương, nhóm dự án xã hội hóa. Tam Kỳ cũng xác định các dự án bắt buộc hoàn thành trong năm 2024 cũng như đưa ra danh mục 10 dự án phải hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư trong năm nay.

Tại Núi Thành, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là rà soát, tổ chức lại không gian phát triển cho phù hợp với Quy hoạch tỉnh, đồ án quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai và đô thị Núi Thành.

Cập nhật các mục tiêu, định hướng lớn trong Quy hoạch tỉnh vào định hướng phát triển không gian, quy hoạch sử dụng đất của đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Núi Thành, cũng như các sai sót của đồ án quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai.

Theo đó, các “điểm nghẽn” trong các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên trục phía đông quốc lộ 1 từng bước tháo gỡ, tập trung nguồn lực hiện thực hóa quy hoạch.

Đó là rà soát lại khu đô thị Tây Bắc sân bay; bổ sung đầu tư các cầu qua sông để gia tăng khớp nối giao thông từ Tam Nghĩa (khu đô thị Tây Bắc sân bay) đến Tam Giang qua sông Bến Ván; Tam Hiệp (khu đô thị vịnh An Hòa) đến Tam Giang qua sông An Tân; từ ĐT617B đến Tam Hòa, kết nối cảng 5 vạn tấn.

Cũng theo đề xuất của UBND huyện Núi Thành, sẽ bổ sung đầu tư xây dựng cầu qua sông Tam Kỳ, sông Chợ, sông Bến Ván, sông An Tân, sông Trường Giang… Kết nối trục ngang (Bắc - Nam) Tam Kỳ - Núi Thành (đến Tam Anh Bắc); trục dọc (Đông - Tây) kết nối quốc lộ 1 từ Tam Xuân 2 đến biển Tam Tiến.

Còn ở phía tây quốc lộ 1, trong phạm vi khu công nghiệp Bắc Chu Lai đầu tư khớp nối liên hoàn tuyến đường nối Khu công nghiệp Tam Hiệp - Tam Anh và tuyến tránh quốc lộ 1 đoạn qua trung tâm đô thị Núi Thành...