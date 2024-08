Giao thông - Xây dựng

Hoàn thành xử lý vết nứt, sụt lún đồi Trạm Khí tượng Trà My trước mùa mưa lũ

Chủ đầu tư và nhà thầu thi công Dự án kè bảo vệ sông Trường (Tổ Đồng Bàu, thị trấn Trà My, Bắc Trà My) tập trung nhân vật lực, phương tiện cơ giới đẩy nhanh tiến độ thi công gia cố mái, xử lý vết nứt và sụt lún đồi Trạm Khí tượng Trà My để hoàn thành trong đầu tháng 10 sắp tới. Qua đó đảm bảo ổn định công trình kè và an toàn hạ tầng, dân sinh vùng lân cận trước thềm mùa mưa 2024.