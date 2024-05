Thương mại - Dịch vụ Hoạt động vận tải kho bãi và dịch vụ hỗ trợ của Quảng Nam tăng trưởng ổn định (QNO) - Theo Cục Thống kê, tổng doanh thu hoạt động kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải trên địa bàn Quảng Nam trong tháng 4/2024 ước đạt 963 tỷ đồng.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, doanh thu hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ ước đạt gần 3,5 nghìn tỷ đồng, tăng 25,1% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, vận tải hành khách đạt 168 tỷ đồng (tăng 31%), hoạt động kho bãi và dịch vụ hỗ trợ đạt hơn 1,7 nghìn tỷ đồng (tăng 67,3%), vận tải hàng hóa chỉ đạt gần 1,6 nghìn tỷ đồng (giảm 2%)

Hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ phát triển. Ảnh: T.D

Theo phân tích khác, tháng 4/2024, khối lượng hành khách vận chuyển ước đạt 868 nghìn lượt hành khách (tăng 5,0% so với tháng trước và tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước), khối lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt 1,8 triệu tấn (tăng 3% so tháng trước và tăng 14,1% so cùng kỳ năm trước).

So cùng kỳ năm trước, 4 tháng đầu năm 2024, sản lượng hành khách vận chuyển ước đạt gần 3,4 triệu lượt khách (tăng 24,9%), nhưng sản lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt hơn 7,2 triệu tấn (giảm 0,6%)