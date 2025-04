Quốc phòng - An ninh

Công an Quảng Nam xử lý nghiêm vi phạm, đảm bảo an toàn vận tải hàng hóa

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Quảng Nam xử lý nghiêm hành vi chở quá tải, quá khổ, để hàng rơi vãi, cơi nới thùng xe; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, thiết lập lại an ninh, an toàn trong hoạt động vận tải hàng hóa.