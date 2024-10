An ninh trật tự Tăng cường tuần tra đêm đảm bảo an ninh trật tự ở Núi Thành (QNO) - Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp về hành vi vi phạm an ninh trật tự, vi phạm an toàn giao thông của lứa tuổi thanh thiếu niên ở Núi Thành vào ban đêm, lực lượng công an huyện Núi Thành đã tăng cường tổ chức các đợt tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm và tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật.

Tổ tuần tra đặc biệt 959 huyện Núi Thành ra quân xử lý vi phạm. Ảnh: PHAN VINH

Theo phản ánh của người dân thị trấn Núi Thành và các địa phương lân cận, thời gian qua, tại một số tuyến đường, khu dân cư, công viên, tiểu hoa viên và các ngã 4, ngã 3... có nhiều thanh niên hay tụ tập, sử dụng các phương tiện giao thông không có bộ phận giảm thanh chạy với tốc độ nhanh, thách thức, lạng lách, đánh võng trên đường. Có trường hợp, sau khi tụ tập xong còn để lại hiện trường các mảnh vỡ chai thủy tinh vương vãi xuống đường và bãi cỏ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Người dân đi tập thể dục nhặt mảnh chai trên bãi cỏ để tránh gây thương tích cho cộng đồng. Ảnh: PHAN VINH

Ông N.H.C (Khối phố 3, thị trấn Núi Thành) chia sẻ: "Tôi thấy một số thanh thiếu niên uống rượu, nhậu nhẹt rồi say đập mảnh chai, xả cả ngoài đường và trên cỏ rất nguy hiểm cho người tập thể dục buổi sáng và trẻ em vui chơi trên cỏ. Đề nghị chính quyền và công an quản lý địa bàn để người dân chúng tôi đỡ lo lắng và không bị tai nạn".

[VIDEO] - Người dân phản ánh về tình trạng mảnh chai xuất hiện ở nhiều con đường và khu dân cư:

Đáng chú ý, việc tụ tập, nghịch ngợm, đập vỏ chai xuống đường như một trào lưu mà các thanh thiếu niên thách thức, thể hiện với nhau không chỉ xuất hiện ở thị trấn Núi Thành mà còn có ở các xã Tam Quang, Tam Nghĩa khiến người dân bức xúc. Một công nhân vệ sinh công cộng chia sẻ: "Chúng tôi không thấy trực tiếp ai đập mảnh chai nhưng có một giai đoạn gần như sáng nào chúng tôi cũng phải đi thu gom mảnh chai, phải làm sớm vì sợ người dân đi đụng phải rất nguy hiểm".

Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam, Thiếu tá Trần Việt Luân - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy cho biết, thời gian qua, có nghe thông tin phản ánh của người dân về tình trạng đạp vỏ chai ở một số tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, đơn vị vẫn chưa bắt quả tang những trường hợp này để xử lý.

[VIDEO] - Người dân nhặt mảnh chai dọc tuyến đường trong công viên Quảng trường Núi Thành:

"Riêng đối với các trường hợp tụ tập sau giờ giới nghiêm, trường hợp chưa đủ 18 tuổi điều khiển xe gắn máy trên 50cc, điều khiển xe không có bộ phận giảm thanh, gây gổ đánh nhau, gây mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông trên địa huyện thì lực lượng của Tổ tuần tra đêm đảm bảo an ninh trật tự và Tổ tuần tra đặc biệt 959 đã phát hiện và xử lý rất nhiều trường hợp trong thời gian qua" - Thiếu tá Trần Việt Luân cho biết.

Công an huyện Núi Thành khởi tố các đối tượng gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CACC



Cụ thể, ngày 18/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 17 bị can trong vụ “Gây rối trật tự công cộng và Bắt, giữ người trái pháp luật” xảy ra tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành vào ngày 20/5/2024, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 8 bị can và tống đạt lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 9 bị can.

Các đối tượng sẽ được gửi thông tin về nơi cư trú và nơi làm việc để răn đe và giáo dục: Ảnh: CACC

Hay gần đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 8 bị can trong vụ “Cố ý gây thương tích” xảy ra 8/9/2024 tại khối phố 2, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, thi hành lệnh tạm giam đối với 5 bị can và tống đạt lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can.

Hầu hết các đối tượng bị xử lý nói trên đều thuộc lứa tuổi thanh thiếu niên, có nhiều đối tượng mới chỉ ở độ tuổi 15 - 16 tuổi.

Tang vật được lực lượng chức năng xã Tam Nghĩa thu giữ từ nhóm đối tượng có dấu hiệu vi phạm an ninh trật tự. Ảnh: CACC

Theo Thiếu tá Luân, thời gian qua, Công an huyện Núi Thành và công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều làm khá tốt công tác tuyên truyền ở trường học, địa phương. Tuy nhiên, những đối tượng vi phạm nói trên hầu hết đều đã nghỉ học, đi làm thêm ở các quán ăn, nhà hàng, quán cà phê và thường tụ tập giữa đêm khuya, ý thức về pháp luật còn hạn chế nên dễ rơi vào các tình huống thách thức, gây gổ, mẫu thuận và đánh nhau. Sau khi xử lý vi phạm, chúng tôi thường gửi thông tin về nơi cư trú và nơi làm việc của các đối tượng để có tính răn đe và giáo dục".

Công an huyện Núi Thành tổ chức tuyên truyền pháp luật tại trường học. Ảnh do cơ quan công an cung cấp

Được biết, Tổ công tác đặc biệt 959 của Công an huyện Núi thành được thành lập vào ngày 9/8/2023 cùng với lực lượng Tổ tuần tra đêm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện với sự tham gia của công an tuyến xã, thị trấn thường xuyên tổ chức ra quân tuần tra khép kín và không có lịch cố định. Các tổ tuần tra này có đầy đủ chức năng, nhiệm vụ xử lý hầu hết các vi phạm liên quan đến cờ bạc, ma túy, môi trường, gây mất trật tự công cộng và vi phạm trật tự an toàn giao thông.