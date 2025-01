Quốc phòng - An ninh Tăng cường tuần tra, xử phạt vi phạm giao thông theo quy định mới (QNO) - Song song với công tác tuyên truyền, gần đây Đội CSGT - Trật tự Công an TP.Tam Kỳ đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo quy định mới. Nhiều chuyển biến được ghi nhận trên địa bàn.

CSGT Công an TP.Tam Kỳ duy trì ra quân tuần tra, xử lý vi phạm đợt cao điểm. Ảnh: C.Q

Tuần tra các tuyến trọng điểm

Nghị định 168/2023/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 168) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Điểm mới đáng chú ý của nghị định này là áp dụng cơ chế trừ điểm và phục hồi điểm trên giấy phép lái xe (GPLX), giúp nâng cao trách nhiệm của người tham gia giao thông.

Trong đợt ra quân lần này, lực lượng CSGT TP.Tam Kỳ tập trung vào các lỗi vi phạm phổ biến, như vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ quy định; sử dụng rượu, bia, ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông; không đội mũ bảo hiểm hoặc chở quá số người quy định; vi phạm các quy định về làn đường, tín hiệu giao thông...

Theo chân cán bộ chiến sĩ của Đội CSGT - Trật tự Công an TP.Tam Kỳ trong đêm 6/1, phóng viên ghi nhận đơn vị đã tăng cường tuần tra tại các tuyến đường trọng điểm như Phan Châu Trinh, Hùng Vương và các tuyến trung tâm thành phố. CSGT sử dụng camera giám sát và các thiết bị chuyên dụng, tuần tra lưu động để phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

CSGT tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ. Ảnh: C.Q

Đối với những lỗi bị tăng mức phạt theo quy định tại Nghị định 168, tình trạng người điều khiển phương tiện vi phạm bước đầu được cải thiện. Tuy nhiên, một số hành vi vi phạm như chở hàng bằng xe tự chế, không đội mũ bảo hiểm, đi xe máy trên vỉa hè… vẫn diễn ra.

Khi người vi phạm bị xử phạt, số điểm trên GPLX của họ sẽ bị trừ tương ứng với mức độ vi phạm theo quy định tại Nghị định 168. Đặc biệt, khi số điểm bị trừ hết, GPLX sẽ bị thu hồi, yêu cầu người vi phạm phải tham gia khóa học an toàn giao thông và thi lại để phục hồi điểm.

CSGT nhắc nhở một người dân sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe máy. Ảnh: C.Q

Chú trọng tuyên truyền

Bên cạnh công tác xử lý, CSGT TP.Tam Kỳ chú trọng hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về các quy định mới. Trước đó, đơn vị đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền tập trung, tuyên truyền lưu động, phát hàng trăm tờ rơi tuyên truyền đến người dân. Các buổi tuyên truyền còn được tổ chức tại nhiều trường học trên địa bàn thành phố.

Theo Trung tá Trương Hoàng Anh - Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự Công an TP.Tam Kỳ, việc trừ điểm và phục hồi điểm không chỉ là biện pháp xử phạt mà còn là cách nhắc nhở người tham gia giao thông phải luôn tuân thủ luật, xây dựng ý thức tự giác cao hơn.

Việc tuần tra khép kín giúp giảm hẳn tình trạng vượt đèn đỏ, đi sai làn, sử dụng rượu bia... Ảnh: C.Q

“Thời gian qua, chúng tôi đã tổ chức sâu rộng hoạt động tuyên truyền, chú trọng vào các điểm mới quy định tại Nghị định 168. Thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, đơn vị đã tham mưu Công an TP.Tam Kỳ ban hành kế hoạch, triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Từ đầu đợt cao điểm đến nay, đơn vị đã phát hiện, xử lý hơn 100 trường hợp, phạt tiền ước tính hơn 500 triệu đồng” - Trung tá Trương Hoàng Anh cho hay.

Một trường hợp vượt đèn đỏ bị phát hiện, xử lý. Ảnh: C.Q

Nhiều người dân đã bày tỏ sự ủng hộ với quy định mới. Anh Lê Văn T. (ngụ phường An Sơn) chia sẻ, quy định mới tạo ra nhiều thay đổi trong ý thức tham gia giao thông của người dân, tình trạng vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, đi sai làn đường... đã được cải thiện so với trước đây.

Việc trừ điểm giấy phép lái xe cũng giúp cho người dân ý thức rõ hơn về việc phải lái xe an toàn, tuân thủ luật. Một số người dân bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn về các quy định và cách phục hồi điểm trên GPLX.

Thời gian tới, Công an TP.Tam Kỳ sẽ tiếp tục duy trì hoạt động tuần tra và mở rộng tuyên truyền để đảm bảo mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông, nâng cao ý thức người dân, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn và văn minh.

[VIDEO] - CSGT Công an TP.Tam Kỳ tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm an toàn giao thông:

Các phương tiện vi phạm bị lực lượng chức năng tạm giữ. Ảnh: C.Q

CSGT kiểm tra nồng độ cồn một trường hợp người dân tham gia giao thông. Ảnh: C.Q