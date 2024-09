An ninh trật tự Hàng nghìn người xem múa lân, CSGT căng mình điều tiết giao thông (QNO) - Dịp lễ Quốc khánh 2/9, nhiều đoàn biểu diễn lân sư rồng tổ chức biểu diễn phục vụ người xem ở nhiều tuyến đường lớn trên địa bàn TP.Tam Kỳ. CSGT Công an TP.Tam Kỳ đã chủ động phối hợp triển khai các biện pháp phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông.

Hàng nghìn người tụ tập xem múa lân tại các tuyến đường chính như Phan Chu Trinh, Hùng Vương... Ảnh: H.A

Dù chưa đến dịp Tết Trung thu, song dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 hàng nghìn người dân thành phố có dịp thưởng thức các màn trình diễn lân sư rồng tại các tuyến đường lớn của TP.Tam Kỳ.

Đội CSGT - Trật tự Công an TP.Tam Kỳ đã tăng cường hiện diện tại các tuyến chính, khu vực có đông người xem múa lân sư rộng. Các đội tuần tra sẽ có mặt để hướng dẫn và điều tiết giao thông, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh và đảm bảo trật tự.

CSGT phối hợp với các lực lượng có mặt để điều tiết ở các khu vực trình diễn múa lân sư rồng. Ảnh: H.A

Các biện pháp điều tiết giao thông đã được thực hiện nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn cho người đi bộ cũng như phương tiện giao thông. Để đảm bảo nhu cầu thưởng thức các màn trình diễn múa lân sư rồng cho hàng ngàn người, song không để giao thông ùn tắc, đứt đoạn, CSGT đã căng mình làm nhiệm vụ phân luồng suốt thời gian tổ chức các màn trình diễn ở nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố.

Để nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, CSGT cho hay sẽ tuyên truyền về việc tuân thủ luật lệ giao thông, truyền tải thông điệp giao thông an toàn cho người dân. CSGT cũng sẽ sẵn sàng tiếp nhận các thông tin về giao thông từ người dân để có phương án xử lý, đảm bảo giao thông an toàn trong mọi tình huống.

Xe của CSGT phân luồng, dẫn đường cho các phương tiện lưu thông qua khu vực tụ tập đông người xem trình diễn lân sư rồng. Ảnh: H.A

CSGT Công an TP.Tam Kỳ cũng khuyến cáo người dân phối hợp và tuân thủ các chỉ dẫn khi tập trung xem múa lân trong mùa Trung thu sắp đến an toàn và trật tự, tránh ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của các phương tiện, giữ an toàn cho chính mình và người tham gia giao thông.