Học hè giữa thiên nhiên

(QNO) - Giữa nhịp sống đô thị ngột ngạt, những lớp học trải nghiệm với thiên nhiên đang trở thành lựa chọn ý nghĩa cho mùa hè của trẻ.

Cô giáo Phạm Cẩm Vân (áo đỏ) giới thiệu đến các em nhỏ về các loại lá mồng Năm và hương thơm đặc trưng của loại lá này. Ảnh: MỸ LINH

Lớp học “xanh”

Cuối tuần qua, 16 em nhỏ tại TP.Tam Kỳ và vùng lân cận có mặt tại khu vườn nhỏ nhà cô Phạm Cẩm Vân (phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ) để cùng nhau khám phá một hoạt động thú vị - làm túi thơm từ lá mồng Năm, loại lá truyền thống trong dịp Tết Đoan ngọ của người dân xứ Quảng. Những chiếc túi nhỏ xinh xắn được tạo nên từ các loại lá huỳnh đàn, lá chổi, chè dung, hoa khám, vỏ quế, hoa hồi… mang mùi hương đặc trưng là kết quả của sự tò mò, khéo léo và niềm hứng khởi của các em nhỏ.

“Con không ngờ lá cây lại thơm đến vậy. Con còn không biết ngày Tết Đoan ngọ ông bà nấu nước lá này để uống, thật thú vị. Đặc biệt, từ những nguyên liệu này, con đã tự tay làm nên chiếc túi thơm tặng mẹ, con rất vui!” - bé Linh San (10 tuổi) hào hứng.

Với cô giáo Vân, những lớp học trải nghiệm như vậy không chỉ dừng ở niềm vui, mà còn là cơ hội để các em hiểu hơn về văn hóa truyền thống, về những điều tưởng chừng quen thuộc nhưng dần mai một trong đời sống hiện đại. “Thế giới của trẻ bây giờ chủ yếu là máy lạnh, điện thoại và mạng xã hội. Các con thiếu không gian xanh, thiếu những va chạm thật với cuộc sống” - cô Vân nói.

Sản phẩm túi thơm lá mồng Năm do các em lớp cô Vân làm ra. Ảnh: MỸ LINH

Từ năm 2019 đến nay, mỗi mùa hè, cô giáo Vân lại mở “lớp học trường làng”, “lớp học không tường” ngay trong khu vườn nhà mình hoặc những không gian xanh mát. Ở đó, trẻ được học cách gieo hạt, làm giá đỗ, chăm luống rau, nghe kể chuyện qua sách, tự làm thí nghiệm về mưa, may vá, làm bánh... Những điều tưởng chừng đơn giản nhưng giúp trẻ rèn luyện kỹ năng sống, học cách làm việc nhóm và đối mặt với thất bại.

“ Những lớp học đặc biệt - nơi trẻ em không ngồi bàn học, không cầm bút viết mà học bằng tay, bằng mắt, bằng những trải nghiệm sống động giữa thiên nhiên đã mang đến cho trẻ những mùa hè thú vị"

Nhiều phụ huynh hiện nay không ít lần than thở về sự “tù túng” của những kỳ nghỉ hè hiện đại. Trẻ hoặc học thêm, hoặc dán mắt vào thiết bị công nghệ, hiếm có cơ hội trải nghiệm thực tế. “Chúng tôi chỉ mong con được sống thật với tuổi thơ, được chơi đùa, lấm lem bùn đất, ngã rồi đứng dậy. Các con được học những kỹ năng sống cần thiết mà không phải là lý thuyết suông” - một phụ huynh chia sẻ.

Nắm bắt nhu cầu đó, những năm gần đây, tổ chức đoàn - hội, các trung tâm giáo dục kỹ năng, nhóm cộng đồng tổ chức các buổi học trải nghiệm tại làng cổ Lộc Yên, làng rau Trà Quế, làng gốm Thanh Hà, làng sinh thái Hương Trà… Không gian mở giúp trẻ rời xa bốn bức tường, hòa mình vào thiên nhiên và kết nối với văn hóa làng quê.

Các lớp học như vậy không chỉ “dạy chơi” mà còn “dạy sống”. Trẻ được phân công công việc, tự quan sát, ghi chép, giải quyết tình huống bất ngờ. Ở những lớp học này, các con cũng được học cách chấp nhận thất bại, yếu tố quan trọng trong hành trình trưởng thành.

Tuy nhiên, theo cô giáo Phạm Cẩm Vân, dù tổ chức theo hình thức nào thì điều kiện tiên quyết vẫn là đảm bảo an toàn cho trẻ. “Trẻ em rất hiếu động nên khu vực học, chơi cần được đảm bảo an toàn. Dù trải nghiệm mở, người lớn vẫn phải sát sao giám sát để tạo một môi trường an toàn nhưng không bó buộc” - chị Vân nói.

Mùa hè đến, những lớp học trải nghiệm trong không gian xanh như mô hình của cô giáo Phạm Cẩm Vân có thể là một giải pháp thiết thực trong giáo dục hiện đại, nơi trẻ được học kỹ năng, cảm nhận giá trị sống, thêm yêu thiên nhiên và hiểu rõ hơn về chính mình.