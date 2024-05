Biên giới - Hải đảo

Học sinh Hội An hào hứng tham gia cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương"

(QNO) - Chiều 24/5, tại Trường THCS Huỳnh Thị Lựu (xã Cẩm Thanh, TP.Hội An) diễn ra cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam và Ban Dân vận Thành ủy Hội An tổ chức.