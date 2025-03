Xã hội TP.Hội An tổ chức chương trình “Vì biển đảo quê hương” tại xã đảo Tân Hiệp (QNO) - Ngày 12/3, tại thôn Bãi Ông, xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm), Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An phối hợp tổ chức chương trình “Vì biển đảo quê hương” năm 2025.

Trao sinh kế cho 2 hộ ngư dân xã Tân Hiệp tại chương trình “Vì biển đảo quê hương” năm 2025. Ảnh: QUỐC HẢI



Chương trình nhằm đẩy mạnh hoạt động tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tiềm năng, sáng tạo trong việc bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển.

Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An trao tặng “Tuyến đường hoa” tại thôn Bãi Ông trị giá 50 triệu đồng; trao sinh kế cho 2 hộ ngư dân Nguyễn Văn Năm và Mai Văn Hùng (gồm 5 tay lưới dày, thúng composite phục vụ đánh bắt cá) trị giá 12 triệu đồng; tặng 3 khu dân cư Bãi Làng, Bãi Ông, Bãi Hương mỗi đơn vị 1 máy lọc nước, 3 thùng đựng rác trị giá 11,5 triệu đồng và 200 lá cờ Tổ quốc.

Ông Trần Tấn Dũng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An cho biết, do đặc thù địa lý, người dân Cù Lao Chàm vẫn còn nhiều khó khăn trong sinh hoạt và phát triển kinh tế. Vì thế, chương trình “Vì biển đảo quê hương” không chỉ nối yêu thương mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân Hội An với bà con nơi đảo xa. Những món quà sẽ góp thêm động lực cho người dân vươn lên; tiếp tục giữ gìn, bảo vệ biển đảo quê hương.