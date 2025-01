An ninh trật tự Học sinh ở Thăng Bình tự nguyện giao nộp 53 viên pháo tự chế (QNO) - Sáu học sinh Trường THCS Ngô Quyền (xã Bình Triều, Thăng Bình) tự nguyện giao nộp 53 viên pháo tự chế, 1kg hóa chất và các dụng cụ liên quan để chế tạo pháo cho công an địa phương.

Học sinh tự giác giao nộp pháo tự chế, hóa chất và các dụng cụ liên quan chế tạo pháo cho công an địa phương. Ảnh: ĐÌNH HIỆP

Nhằm bảo đảm tình hình an ninh trật tự cho học sinh vui Xuân, đón Tết Ất Tỵ 2025 an toàn, lành mạnh, ngày 13/01/2025, Công an xã Bình Triều phối hợp tuyên truyền pháp luật về vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, pháo cho 400 học sinh Trường THCS Ngô Quyền (Bình Triều). Cạnh đó, công an xã còn tuyên truyền về an toàn giao thông, an toàn về sử dụng điện, phòng chống cháy nổ và tai nạn đuối nước.

Rất đông học sinh tham gia buổi tuyên truyền. Ảnh: ĐÌNH HIỆP

Tại buổi tuyên truyền, các em đã tự nguyện nộp 53 viên pháo tự chế, hóa chất và các dụng cụ liên quan.

Trước đó, ngày 9/1/2025, Công an xã Bình Triều vận động một thiếu niên giao nộp 151 viên pháo nổ tự chế và nhiều nguyên vật liệu dùng tự chế pháo nổ.