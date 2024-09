Quy hoạch - Đầu tư Hội An chi gần 99,5 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (QNO) - Gần 99,5 tỷ đồng là số tiền TP.Hội An đã triển khai bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 20 dự án trong 9 tháng qua.

TP.Hội An đã rà soát, đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm như: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.607; khu dân cư Đông Bắc thành phố (giai đoạn 2); nâng cấp, mở rộng đường ĐX.31, ĐX.39; nâng cấp, mở rộng đường Đồng Nà đi Trà Quế;… Cùng với đó, công khai phương án chi tiết và tổ chức vận động các hộ dân bị ảnh hưởng các dự án nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Nhiều công trình đầu tư công, công trình giao thông quan trọng tiếp tục được đôn đốc tiến độ thực hiện như: Trung tâm Thể dục - thể thao TP.Hội An tại phường Thanh Hà; hạ tầng giao thông tuyến đường Hai Bà Trưng đến đường Lê Hồng Phong; Đài tưởng niệm xã Cẩm Thanh; hệ thống điện chiếu sáng và cây xanh Công viên Hội An; kè cảnh quan dọc kênh Hói Muống; sân vận động Hội An...