Văn hóa Hội An chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản với TP.Hà Nội (QNO) - Ngày 21/3, đoàn công tác UBND TP.Hà Nội do bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng đoàn có chuyến làm việc, trao đổi kinh nghiệm về bảo tồn, phát huy giá trị di sản tại TP.Hội An.

TP.Hội An và TP.Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm về bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Ảnh: PHAN SƠN

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc, TP.Hội An đã trao đổi, chia sẻ những nội dung liên quan đến công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị của Di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An; công tác nghiên cứu, phục dựng các công trình kiến trúc đô thị cổ Hội An được thành phố thực hiện những năm qua.

Trong đó, trọng tâm là công tác khoanh vùng bảo vệ, tham mưu ban hành và triển khai thực hiện quy chế quản lý khu di sản; trùng tu di tích và cấp phép xây dựng, sửa chữa trong khu phố cổ; hoạt động bán vé tham quan; phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, xây dựng sản phẩm phục vụ du khách tham quan khu di sản…

Lãnh đạo UBND TP.Hà Nội đánh giá cao những kinh nghiệm và hoạt động của Hội An trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An. Dịp này đoàn cũng khảo sát trong khu phố cổ để tìm hiểu rõ hơn công tác quản lý, bảo tồn di sản tại Hội An.