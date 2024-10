Chính quyền - đoàn thể Hội An có hơn 500 mô hình “ Dân vận khéo ” (QNO) - Sáng 15/10, tại TP.Hội An diễn ra hội nghị “Tổng kết 15 năm phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009 - 2024” trên địa bàn thành phố. Tham dự hội nghị có Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Huỳnh Thị Thùy Dung.

Theo Ban Dân vận Thành ủy Hội An, qua 15 năm phát động, đến nay toàn thành phố có 501 mô hình “Dân vận khéo” được đăng ký và đã công nhận 501 mô hình cụ thể trên các lĩnh vực: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kinh tế; văn hóa - xã hội; an ninh - quốc phòng.

Các mô hình “Dân vận khéo” đã huy động được nhiều nguồn lực trong xã hội, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, có hiệu ứng xã hội tích cực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, chăm lo đời sống của nhân dân ở địa phương.

Đến nay, đã có 199 tập thể và 107 cá nhân đã được UBND TP.Hội An và Ban Dân vận Thành ủy Hội An khen thưởng, biểu dương. UBND tỉnh cũng vừa tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân tại Hội An có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Huỳnh Thị Thùy Dung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.T

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung đánh giá cao những kết quả ấn tượng trong công tác dân vận nói chung và phong trào thi đua "Dân vận khéo" nói riêng của TP.Hội An trong 15 năm qua. Đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa xã hội, Hội An đã có nhiều mô hình hay (chiếm đến 342/501 mô hình) để phát huy truyền thống đặc trưng người Hội An - nhân tình thuần hậu, góp phần vào việc xây dựng và phát triển Hội An theo định hướng thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch như Nghị quyết 31 của Tỉnh ủy đã đề ra.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đề nghị Hội An tiếp tục phát huy, nỗ lực hơn nữa về công tác dân vận trong bối cảnh để giải quyết các thách thức lớn mà thành phố đã và sẽ đối mặt với đặc thù của một đô thị di sản.

Bí thư Thành ủy Hội An - Trần Ánh trao giấy khen cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dân vận khéo". Ảnh: Q.T

Hội nghị cũng đã nghe các tham luận về mô hình hay, điển hình, tạo ra được dấu ấn lớn trong công tác "Dân vận khéo" trên địa bàn thành phố trong thời gian qua.

Dịp này, UBND TP.Hội An cũng khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" và trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp dân vận" năm 2024 cho 2 cá nhân.