Du lịch

Hội An đầu tư phát triển du lịch tại xã Tân Hiệp

UBND TP.Hội An vừa quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 5 công trình nhóm C thuộc Đề án phát triển du lịch Hội An thực hiện theo kế hoạch năm 2024 do UBND xã Tân Hiệp làm chủ đầu tư.