An ninh trật tự Hội An đẩy mạnh phòng chống tội phạm lừa đảo qua mạng Thời gian qua, trên địa bàn TP.Hội An, công tác tuyên truyền về phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản được đẩy mạnh.

Truyên truyền về phòng chống tội phạm, trong đó có tội phạm lừa đảo tại phường Cửa Đại (TP.Hội An). Ảnh: PHAN SƠN

Mới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An và Công an thành phố đã phối hợp triển khai đợt tuyên truyền về phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tội phạm sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, nội dung tuyên truyền bao gồm thông tin về tình hình tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm này và biện pháp phòng ngừa.

Đồng thời, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác phòng chống tội phạm, về an toàn thông tin, liên lạc, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm được kết hợp với phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư”, vận động nhân dân tố giác và đấu tranh với các loại tội phạm. Các buổi tuyên truyền đã thu hút đông đảo người dân tham gia.

Ông Nguyễn Văn Nhi (khối Xuân Mỹ, phường Tân An) cho biết: “Thời gian qua, lực lượng công an thường xuyên tuyên truyền cho người dân, cán bộ, đảng viên về phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo để biết cách phòng tránh. Trước đây, cũng có lần đối tượng lừa đảo gọi điện cho tôi nhưng sau khi nói chuyện tôi đã đề phòng ngay”.

Theo Công an TP.Hội An, từ đầu năm đến nay, tình hình tội phạm và các hành vi xâm phạm trật tự xã hội trên địa bàn thành phố có chiều hướng gia tăng; trong đó tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tăng đột biến, đã xảy ra 15 vụ (tăng 14 vụ so với cùng kỳ năm 2023), làm thiệt hại hơn 3 tỷ đồng.

Các đối tượng lừa đảo sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như chiếm quyền sử dụng các tài khoản mạng xã hội (Facebook); giả danh cơ quan nhà nước, cán bộ cơ quan nhà nước; mời tham gia game đánh bạc trúng thưởng bằng tiền; trao đổi, mua bán hàng hóa qua mạng; vay tiền app trên mạng, cài app “Cổng dịch vụ công Bộ Công an” trên các đường link không rõ nguồn gốc...

Quá trình hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng thường xuyên thay đổi thông tin cá nhân, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội, sử dụng tài khoản ảo nhằm đối phó với công tác phòng ngừa, điều tra xử lý của cơ quan chức năng.

Theo Thượng tá Trần Quốc Tuấn – Phó Trưởng Công an TP.Hội An, có thể kể đến những nguyên nhân xảy ra tình trạng lừa đảo trên không gian mạng như sự chủ quan của một bộ phận người dân, nhiều trường hợp tội phạm dùng thủ đoạn đánh vào tâm lý hoang mang, lo sợ của người dân hoặc người dân bị lộ lọt thông tin cá nhân. Do vậy, bên cạnh công tác thông tin, tuyên truyền của các cơ quan chức năng, người dân cần phải nâng cao cảnh giác với các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.