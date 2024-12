Giáo dục - Việc làm Hội An đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Bộ tài liệu giáo dục di sản cấp THCS UBND TP.Hội An vừa giao Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An tiếp tục bổ sung, hoàn thiện bản thảo Bộ tài liệu giáo dục di sản cho học sinh cấp THCS phù hợp với chương trình giáo dục và điều kiện giảng dạy hiện nay của các trường.

Học sinh TP.Hội An tham quan, tìm hiểu tại di tích Chùa Cầu. Ảnh: PHAN SƠN

Trong đó điều chỉnh các chủ đề học tập theo hướng tích hợp, lồng ghép với chương trình chung của Bộ GD-ĐT, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, sớm hoàn thiện để triển khai in ấn, phát hành. Cạnh đó, biên soạn bổ sung phần đại cương cho bộ tài liệu với nội dung giới thiệu về truyền thống yêu nước, cách mạng ở Hội An; Hội An - Nhân tình thuần hậu; Hội An - Thành phố sáng tạo...

UBND thành phố cũng giao Phòng GD-ĐT phối hợp với Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung bộ tài liệu; xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các trường THCS trên địa bàn phối hợp triển khai việc thực hiện giảng dạy định kỳ.

Đồng thời tổ chức kiểm tra, đánh giá sự tiếp thu của học sinh bằng các hình thức phù hợp thông qua các hội thi do các nhà trường hoặc Phòng GD-ĐT tổ chức; xây dựng kế hoạch tổ chức đưa học sinh đến tham quan tại các điểm bảo tàng, di tích trên địa bàn thành phố theo chương trình bộ tài liệu.