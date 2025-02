Tin văn nghệ Hội An đoạt 2 giải A tại Hội thi “Bước nhảy mùa xuân” tỉnh Quảng Nam (QNO) - Tối qua 14/2, Trung tâm Văn hóa Quảng Nam tổ chức chung kết Hội thi “Bước nhảy mùa xuân” tỉnh Quảng Nam năm 2025.

Các thí sinh dự vòng chung kết. Ảnh: TÂM THƯ

Có 11 tiết mục xuất sắc được tuyển chọn từ các vòng sơ tuyển để vào vòng chung kết xếp hạng.

Các thí sinh/câu lạc bộ đã thể hiện nhiều tiết mục đặc sắc ở các nội dung: Nhóm nhảy hiện đại (gồm các thể loại: Dance Cover, Hiphop, Popping…; mỗi tiết mục dự thi ít nhất từ 8 diễn viên trở lên); khiêu vũ nghệ thuật (gồm các vũ điệu: Dance sport, Chachacha, Tango, Rumba, Samba, Pasodoble, Bebop...; mỗi tiết mục dự thi từ 2 diễn viên trở lên) và khiêu vũ cộng đồng (gồm các điệu: Chachacha, Tango, Waltz, Rumba, Samba...; mỗi tiết mục dự thi không quá 20 diễn viên).

Thí sinh Trà My - Quảng An (Hội An) đoạt giải A thể loại khiêu vũ nghệ thuật. Ảnh: TÂM THƯ

Chung cuộc, ở thể loại khiêu vũ nghệ thuật, thí sinh Trà My - Quảng An (Hội An) đoạt giải A; Quỳnh Nga - Quốc Nhi (Điện Bàn) giải B và Khánh Ngọc - Nguyên Huy (Đại Lộc) đoạt giải khuyến khích.

Về thể loại nhảy hiện đại, nhóm Lotus Century Art Academy (Hội An) đoạt giải A; các nhóm: Feeling (Hiệp Đức), STAR - Trung tâm 360 DC STAR (Tam Kỳ), LTK music club (Đại Lộc) đoạt giải B và 4 giải khuyến khích thuộc về các đơn vị: Đại Lộc, Đông Giang, Điện Bàn, Núi Thành, Tiên Phước.

Một tiết mục dự thi vòng chung kết. Ảnh: TÂM THƯ

Bà Nguyễn Thị Hương - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quảng Nam cho biết, hội thi nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2025).

“Cuộc thi quy tụ nhiều nhóm nhảy/câu lạc bộ khiêu vũ trên toàn tỉnh với nhiều tiết mục được dàn dựng hấp dẫn, chất lượng, thu hút đông đảo người dân đến xem, cổ vũ. Cuộc thi góp phần đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, vui tươi và nâng cao sức khỏe cho mọi người có cùng sở thích và đam mê bộ môn nghệ thuật này. Đây cũng là dịp để các thí sinh giao lưu, học hỏi lẫn nhau, nâng cao trình độ và đưa các loại hình nghệ thuật đến gần hơn với đời sống, đáp ứng nhu cầu, sở thích cho mọi lứa tuổi” - bà Hương nói.