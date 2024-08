Xã hội Hội An phát hành hơn 10.300 tài liệu g iáo dục di sản trong học đường (QNO) - Đến nay, chương trình “Giáo dục di sản trong học đường tại Hội An” đã triển khai tròn 10 năm (2014-2024).

Học sinh bậc tiểu học TP.Hội An tìm hiểu các giá trị văn hóa, lịch sử. Ảnh: QUỐC HẢI

Từ năm 2014, TP.Hội An đã phối hợp với Trung tâm nghiên cứu & phát triển giáo dục, thuộc Hội Di sản Việt Nam xây dựng đề án “Giáo dục di sản trong học đường tại Hội An”, đây là một phần trong Dự án quy hoạch đầu tư tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An gắn với phát triển TP.Hội An và du lịch giai đoạn 2012-2025, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2012.

Từ năm 2015, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An phối hợp với Phòng GD&ĐT Hội An đã biên soạn tài liệu cho 2 bậc Tiểu học và THCS.

Sau 24 cuộc họp, 47 lần biên tập, 4 lần dạy thử nghiệm và 4 lần tập huấn, bộ tài liệu “Giáo dục di sản trong học đường tại Hội An” dành cho bậc tiểu học đã hoàn thành và đưa vào giảng dạy tại 14/14 trường tiểu học từ năm học 2021-2022. Đã có hơn 10.300 ấn phẩm tài liệu dành cho giáo viên và học sinh kèm với hàng chục video clip, 10 chủ đề trực quan đã được xuất bản. Hiện bộ tài liệu dành cho bậc THCS đang hoàn thiện và đưa vào giảng dạy.

Nhiệm vụ “giáo dục địa phương” được phát huy trong chương trình. Ảnh: QUỐC HẢI



Nội dung chính của bộ tài liệu bao gồm những giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống và đương đại về mảnh đất và con người Hội An; các tri thức dân gian, ký ức, kỷ niệm, kinh nghiệm sống; các nội dung liên quan đến di tích, di sản văn hóa cùng với vấn đề bảo vệ môi trường và những vấn đề thuộc phạm vi “giáo dục địa phương” nhằm hỗ trợ cho học sinh học tốt hơn các môn địa lý, mỹ thuật, toán, kỹ thuật...