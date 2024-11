Giao thông - Xây dựng

Hội An tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giao thông thủy nội địa

UBND TP.Hội An vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tập trung giải quyết, xử lý những tồn tại và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc quản lý giao thông đường thủy nội địa tại khu vực Hội An và tuyến đường thủy nội địa quốc gia Hội An - Cù Lao Chàm.