Chính trị Hội An thu ngân sách vượt kế hoạch (QNO) - Sáng 13/12, Thành ủy Hội An (khóa XVIII) tổ chức Hội nghị lần thứ 18 đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2024 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Hội nghị Thành ủy Hội An lần thứ 18 (khóa XVIII). Ảnh: Q.T

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2024, Hội An kết nạp được 116 đảng viên (đạt 105,45% chỉ tiêu đề ra); chuyển đảng viên chính thức 101 đồng chí. Đồng thời sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng 6 trường hợp; xóa tên 5 trường hợp vi phạm Điều lệ Đảng; khai trừ 1 trường hợp.

Trong năm, công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh. Thành ủy và cấp ủy cơ sở đã kiểm tra 78 tổ chức đảng (tăng 12,1% so với năm 2023) và 325 đảng viên (tăng 11,6%); giám sát 51 tổ chức đảng và 142 đảng viên (tăng 4,8%); xử lý kỷ luật 11 đảng viên (10 khiển trách, 1 cảnh cáo).

Trên lĩnh vực kinh tế, năm 2024 có 4,4 triệu lượt khách đến Hội An, trong đó có 1,87 triệu lượt khách lưu trú. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt 64,4 triệu đồng (tăng 11,22 triệu đồng so với năm 2023 và vượt 6,4 triệu đồng so với nghị quyết đề ra).

Ông Trần Ánh - Bí thư Thành ủy Hội An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.T

Tổng thu ngân sách nhà nước của thành phố ước đạt 1.782,3 tỷ đồng (vượt 1,74% kế hoạch). Tổng chi ngân sách ước đạt hơn 1.671,7 tỷ đồng (vượt gần 25% dự toán); trong đó, chi đầu tư phát triển hơn 376 tỷ đồng (đạt 66% dự toán). Giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 ước đạt khoảng 380 tỷ đồng (đạt 88%).

Dự kiến, Hội An có 12 chỉ tiêu vượt và 6 chỉ tiêu đạt trong tổng số 24 chỉ tiêu Thành ủy đề ra trong Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.