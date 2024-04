An ninh trật tự

Hội An thực hiện Năm an toàn giao thông 2024

Ban An toàn giao thông (ATGT) TP.Hội An vừa ban hành kế hoạch thực hiện Năm an toàn giao thông 2024 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.