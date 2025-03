Thanh thiếu niên

Hội An tuyên dương 63 "Cháu ngoan Bác Hồ" tiêu biểu

(QNO) - Sáng 15/3, Hội đồng Đội TP.Hội An tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm 2025 với chủ đề “Thiếu nhi Hội An - Vâng lời Bác dạy - Tiếp bước cha anh”. Tham dự đại hội có 63 đại biểu thiếu nhi đại diện cho hơn 16.000 thiếu nhi trên địa bàn TP.Hội An.