Chính trị Hội An xây dựng đề án thành phố đối ngoại (QNO) - UBND TP.Hội An vừa giao Tổ đối ngoại (thuộc UBND thành phố) phối hợp các phòng ban, cơ quan, đơn vị tham mưu lập đề án xây dựng “Hội An - Thành phố đối ngoại”.

Hội An là địa điểm thường xuyên đón tiếp các đoàn ngoại giao đến tham quan, làm việc. Ảnh: QUỐC HẢI

UBND thành phố đề xuất tỉnh thống nhất ban hành Kế hoạch xây dựng “Hội An - Thành phố đối ngoại” gồm các nội dung: Cơ sở vật chất, phương thức hoạt động, bộ máy con người, tài chính, phân cấp phân quyền; đề xuất bổ sung quy định về ngoại ngữ đối với tiêu chí, tiêu chuẩn quy hoạch chức danh cán bộ chủ chốt của thành phố đáp ứng yêu cầu…

Tháng 7/2024, UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp UBND TP.Hội An cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu và tham mưu UBND tỉnh về chủ trương xây dựng Hội An trở thành nơi đối ngoại của Quảng Nam. Ban Thường vụ Thành ủy Hội An đã chỉ đạo UBND thành phố chủ động phối hợp các sở, ngành của tỉnh để tham mưu đề án cụ thể.