Giảm nghèo - An sinh Hỏi - đáp chính sách bảo hiểm xã hội (tiếp theo) (QNO) - Hỏi: Tôi nghỉ việc từ tháng 12/2023. Do công ty nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) nên tôi chưa được chốt được sổ BHXH, cũng chưa được giải quyết chế độ BHXH. Sau đó tôi đi làm tại công ty mới thì tôi có được hưởng đầy đủ các chế độ khi chưa chốt được sổ BHXH tại công ty cũ không?

Trả lời: Theo quy định tại Khoản 5 Điều 21 Luật BHXH số 58/2014/QH13 thì người sử dụng lao động có trách nhiệm: Phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho người lao động, xác nhận thời gian đóng BHXH khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, theo quy định tại Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 46 Văn bản hợp nhất số 2525/VBHN-BHXH ngày 15/8/2023 của BHXH Việt Nam về việc ban hành văn bản hợp nhất quy trình thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp thì "Đối với đơn vị chậm đóng tiền đóng BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động. Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn chậm đóng thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH".

Vì vậy, để được bảo đảm quyền lợi khi tham gia BHXH, ông/bà liên hệ với công ty cũ để đề nghị công ty làm thủ tục xác nhận thời gian đóng BHXH cho ông theo quy định của pháp luật. Trường hợp công ty chưa đóng đủ thì cơ quan BHXH sẽ xác nhận sổ BHXH cho ông/bà đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp.

Người lao động đặt câu hỏi liên quan chế độ BHXH tại cuộc tiếp xúc cử tri công nhân lao động diễn ra cuối tuần qua. Ảnh: D.L

Hỏi: Tôi muốn hỏi chức vụ bí thư đảng ủy và bí thư đoàn thanh niên đảm nhiệm chức vụ chính trị viên và chính trị viên phó cấp xã được hưởng phụ cấp thâm niên thì khoản phụ cấp này có tính đóng BHXH không?

Trả lời: Tại Khoản 1 Điều 89 Luật BHXH năm 2014 quy định đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Tại Khoản 1 Điều 2; Khoản 1 Điều 20 Luật Dân quân tự vệ năm 2019 quy định, dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, được tổ chức ở địa phương gọi là dân quân, được tổ chức ở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế gọi là tự vệ.

Ban chỉ huy quân sự cấp xã là cơ quan thường trực công tác quốc phòng ở cấp xã. Thành phần ban chỉ huy quân sự cấp xã bao gồm: Chỉ huy trưởng là ủy viên UBND cấp xã, sĩ quan dự bị; chính trị viên do bí thư cấp ủy cấp xã đảm nhiệm; chính trị viên phó do bí thư đoàn thanh niên cấp xã đảm nhiệm; phó chỉ huy trưởng là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Tại Điều 10 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ quy định, chỉ huy trưởng, chính trị viên, phó chỉ huy trưởng, chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên.

Mức phụ cấp được hưởng như sau: Sau 5 năm (đủ 60 tháng) công tác thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp hằng tháng hiện hưởng.

Tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức ở cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định, cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 1 người trong số lượng quy định tối đa tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm gồm: 50% mức lương (bậc 1), cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh (kể cả trường hợp bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND, bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND) cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT.

Đối chiếu các quy định nêu trên, trường hợp chức danh chính trị viên do bí thư cấp ủy cấp xã đảm nhiệm, chính trị viên phó do bí thư đoàn thanh niên cấp xã đảm nhiệm là chức vụ, chức danh kiêm nhiệm; do đó khoản phụ cấp thâm niên của chức danh kiêm nhiệm không dùng để tính đóng, hưởng BHXH, BHYT bắt buộc.