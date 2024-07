Tin nổi bật Hội đồng hương Trà My tại TP.Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt (QNO) - Tối 18/7, nhân Lễ hội đồng hương (HĐH) Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh năm 2024, HĐH Trà My tại TP.Hồ Chí Minh.

Quang cảnh buổi gặp mặt HĐH Trà My tại TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: PHAN VINH

Tham dự lễ gặp mặt có lãnh đạo huyện Nam Trà My, huyện Bắc Trà My và đông đảo bà con quê hương Trà My đang sinh sống, học tập, lao động tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam.

Ông Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch HĐH Trà My tại TP.Hồ Chí Minh cho biết, từ sau dịch COVID-19 đến nay, HĐH Trà My (gồm bà con huyện Bắc Trà My và Nam Trà My) mới có dịp họp mặt nhằm tăng cường nghĩa tình quê hương với bà con xa quê.

Cộng đồng người Trà My đến TP.Hồ Chí Minh và khu vực phía nam từ những người làm nghề may, dệt vào cuối thập niên 80, đầu thập niên 90. Tiếp đến là các công việc làm sắt, nhôm, xây dựng…

Đến giữa thập niên 90 mới có dòng người học tập, rồi ở lại lập nghiệp ở khu vực này. Trong khoản 40 năm qua, có đủ thành phần, lứa tuổi có mặt để hình thành cộng đồng sinh sống, định cư, lao động, học tập, làm ăn tại TP.Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My ông Trần Duy Dũng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: PHAN VINH

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My - ông Trần Duy Dũng thay mặt lãnh đạo 2 huyện Nam - Bắc Trà My bày tỏ xúc động, tôn vinh và ghi nhận tinh thần đoàn kết của bà con đồng hương Trà My.

Ngày hội là dịp để bà con đồng hương hàn huyên, tâm sự, chia sẻ kết nối để chia sẻ những thành công và san sớt khó khăn nơi xa quê. Ông Dũng mong muốn bà con đồng hương luôn hướng về quê hương để chia sẻ khó khăn nơi quê nhà, nhất là quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ con em người Trà My vào học tập, tìm kiếm việc làm tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam.

"Lúc dịch COVID-19 bùng phát, bà con Trà My chúng ta đã gói ghém gửi những bó rau, búp măng vào TP.Hồ Chí Minh để sẻ chia với bà con, nên lúc thuận lợi cũng mong bà con đồng hương Trà My xa quê thương nhớ, hướng về quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn để có sự sẻ chia kịp thời" - ông Dũng tâm sự.

Ông Nguyễn Văn Đẩu - Chủ tịch HĐH Quảng Nam - Đà Nẵng tại TP.Hồ Chí Minh xúc động kể về những ngày đầu tham gia thành lập HĐH Trà My tại TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: PHAN VINH

Tại buổi gặp mặt, nhiều người con quê hương Trà My thành đạt tại TP.Hồ Chí Minh cũng chia sẻ câu chuyện phấn đấu, hành trình nỗ lực lập thân, lập nghiệp. Qua đó tiếp thêm ý chí, nghị lực cho bà con đồng hương Trà My tiếp tục phấn đấu, nỗ lực để thành công, thành danh tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam.